Autobahn in Frankreich gesperrt, Campingplatz evakuiert – schuld ist nicht die Hitze!

Die Hitze-Welle wächst und wächst weiter und soll am Mittwoch (2. Juli) ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Während hierzulande mal wieder an der 40-Grad-Marke gekratzt wird, wird sie in Frankreich, Spanien und Co. bereits ordentlich übertroffen!

Während man in Deutschland bereits den Notstand ausruft und die ein oder andere Region auf Wasser-Verbote oder Einschränkungen setzt (alle Infos dazu hier), müssen jetzt auch andere Länder reagieren. Doch in Frankreich war jetzt nicht die Hitze an einer Autobahn-Sperrung und Camping-Platz-Evakuierung schuld!

Feuer-Drama in Frankreich

In Südfrankreich wurden die 40 Grad am Montag (30. Juni) zwar noch nicht geknackt. Aber schon jetzt hat die Hitze schwerwiegende Folgen gehabt. Im Süden Frankreichs wurden gleich sieben Waldbrände auf einen Schlag entfacht. Doch daran soll nicht die Hitze schuld gewesen sein.

Tatsächlich soll ein leichtsinniger Autofahrer passend zum Hitze-Wetter einen Grill transportiert haben, in dem noch nicht erloschene Glut war. Diese sei während der Fahrt entlang der Straße herausgeflogen. Durch die Bremsvorgänge könnte diese zu Feuern entfacht worden sein. In der Gemeinde Bizanet sollen laut „Tagesschau“ ein Löschhubschrauber und 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Brände gekämpft haben.

Infolge musste auch ein Teil der Autobahn A61 im Süden Frankreichs gesperrt werden. Auch ein Campingplatz in Bizanet wurde vorsorglich geräumt, um keinen der Urlauber in Gefahr zu bringen.

Paris beruft Krisensitzung ein

Am Sonntag (29. Juni) wurde in Südfrankreich die 40-Grad-Marke bereits geknackt. Im Ort Grospierres wurden 40,9 Grad gemessen. Im ganzen Land wurde bereits vor der Hitze-Welle und ihren Folgen gewarnt. In Paris hatte man eine Krisensitzung einberufen. Denn vor dem Ende der Woche sei auch hier nicht mit Abkühlung zu rechnen.

Zur Konsequenz zogen auch bereits einige Schulen die Reißleine und blieben in einigen Städten zum Wochenanfang geschlossen. Nun sollen auch die Richtlinien der Gesundheitsbehörde überprüft werden.

Auch in Italien schlugen Urlauber jetzt an einem Strand in der Toskana Alarm. Denn ein Waldbrand war hier so schwer eskaliert, dass die Flammen bis an einen Strand schlugen.