„Tagesschau“-Geheimnis gelüftet! Judith Rakers staunt: „Wir kennen uns schon so lange“

Seit 2005 präsentiert Judith Rakers die ARD-Nachrichtenformate – darunter die „Tagesschau“, „Tagesthemen“ sowie die Nachrichtenblöcke im „moma“. Stolze 17 Jahre hat es gedauert, bis die Moderatorin ein lang anhaltendes Mysterium aufdeckt.

Lange Zeit tappte Judith Rakers im Dunkeln, doch jetzt herrscht endlich Gewissheit. Ausgerechnet Ex-„Tagesschau“-Chef Jan Hofer steckt dahinter.

Rätsel um Ex-„Tagesschau“-Chef Jan Hofer endlich gelöst?

Der ehemalige „Tagesschau“-Star feierte am 31. Januar einen runden Geburtstag, doch das konnten vorab nur die wenigsten Menschen erahnen. Denn: Um das Alter von Jan Hofer rankten sich in den vergangenen Jahren einige Falschaussagen.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers kann es selbst noch kaum glauben. Foto: IMAGO / APress

Immer wieder tauchte neben seinem Namen das Geburtsjahr 1950 auf. In anderen Quellen hieß es wiederum, der Moderator sei erst 1952 geboren. Schon 2010 herrschte große Verwirrung um das korrekte Geburtsdatum von Jan Hofer. „Glückwunsch zum 58., 59. oder 60.?“, titelte die „Saarbrücker Zeitung“ damals.

Und selbst seine Kollegen bei der ARD wussten offensichtlich nie darüber Bescheid, wie alt Jan Hofer nun wirklich war – bis jetzt!

Das ist Ex-„Tagesschau“-Star Jan Hofer:

Jan Hofer wurde am 31. Januar 1952 in Büderich geboren

Von 1985 bis Ende 2020 stand er für die ARD-„Tagesschau“ als Nachrichtensprecher vor der Kamera – 16 Jahre davon sogar als Chefsprecher

Von Februar bis April 2021 nahm Hofer an der 14. Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil – und belegte den achten Platz

Seit dem 16. August 2021 ist Jan Hofer als Anchorman bei „RTL Direkt“ zu sehen

Seit Oktober 2018 ist er mit seiner Frau Phong Lan Truong verheiratet – das Paar hat einen gemeinsamen Sohn

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers skeptisch: „Du wirst wirklich 70 Jahre alt?“

Denn anlässlich seines 70. Geburtstages am 31. Januar 2022 gratuliert ihm Judith Rakers öffentlich in einem „Bild“-Artikel. Jan Hofer ist also tatsächlich 1952 geboren. So ganz wahrhaben kann seine Ex-Kollegin das aber offenbar immer noch nicht.

Jan Hofer trat am 14. Dezember 2020 seinen letzten Dienst bei der „Tagesschau“ an. Foto: NDR/Thorsten Jander

„Lieber Jan, Du wirst wirklich 70 Jahre alt? Wir kennen uns jetzt schon so lange und nie wusste ich, wie alt du wirklich bist“, beginnt Judith Rakers ihren offenen Brief an den „RTL Direkt“-Moderator.

Ex-„Tagesschau“-Urgestein Jan Hofer ist noch lange nicht eingerostet

Eines sei jedoch schon immer klar gewesen: Die 70 ist für Jan Hofer nur eine Zahl wie jede andere. Der TV-Star sei nämlich fitter als so mancher 50-Jähriger. Davon konnten sich die RTL-Zuschauer bereits im vergangenen Jahr bei „Let’s Dance“ überzeugen.

Und auch Judith Rakers beteuert: „Bei meiner Geburtstags-Karaoke-Party saßt du als einer der letzten Gäste noch um kurz nach 7 Uhr (morgens!) am Küchentisch. Unglaublich! Du bist der fröhlichste, agilste und neugierigste 70-Jährige, den ich kenne.“ Na, das geht doch runter wie Öl.