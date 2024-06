Sylvie Meis trauert um „Let’s Dance“-Partner Christian Bärens – „In ein neues Leben getanzt“

Bekanntheit erlangte Sylvie Meis als Spielerfrau des Profifußballers Rafael van der Vaart. Die Ehe scheiterte im Jahr 2013, seitdem geht es für die 46-Jährige jedoch karrieretechnisch steil bergauf.

Sylvie Meis moderiert unter anderem Formate wie „Love Island“ und nahm im Jahr 2010 an der dritten Staffel der RTL-Show „Let’s Dance“ teil. Nun musste sich der Fernsehstar jedoch von seinem damaligen Tanzpartner Christian Bärens verabschieden und findet rührende letzte Worte.

Sylvie Meis teilt Erinnerungsfoto

Auf ihrem Instagram-Account, dem stolze 1.4 Millionen Menschen folgen, teilte Sylvie Meis nun einen Nachruf für ihren ehemaligen Tanzpartner bei „Let‚s Dance„. Profitänzer Christian Bärens ist am 14. Mai im Alter von nur 46 Jahren in seiner Wahlheimat New York verstorben. Was genau die Todesursache war, ist bislang noch unklar. Auch für Sylvie Meis scheint die Nachricht über den Tod ihres „Let’s Dance“-Partners schwer zu verarbeiten zu sein.

Als eine Art Nachruf teilte die Moderatorin nun ein gemeinsames Foto aus ihrer „Let’s Dance“-Zeit. Arm in Arm tanzt Sylvie Meis mit Christian Bärens über das Tanzparkett des RTL-Studios.

Das alte Foto kommentiert Sylvie Meis mit folgenden Worten: „Ein großartiger Mensch ist von uns gegangen. Ich bin unfassbar traurig über die Nachricht des viel zu frühen Todes von meinem lieben Christian. Mit ihm habe ich mich nach meiner Krebs-Erkrankung zurück in ein neues Leben getanzt. Er war eine Bereicherung für jeden der ihn kannte. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Liebsten. Es tut mir unendlich leid. In tiefem Mitgefühl.“

Die gemeinsamen Momente mit Christian werden dem Fernsehstar wohl für immer in Erinnerung bleiben.

Anteilnahme vonseiten der Fans

Auch die Fans von Sylvie Meis zeigen sich über den plötzlichen Tod des „Let’s Dance“-Stars erschüttert. Unter dem Instagram-Post der Moderatorin finden sich Worte der Anteilnahme wieder. Die Follower der Influencerin schreiben:

„Mein herzliches Beileid geht an die Familie und Angehörigen. Viel Kraft für die schwere Zeit!“

„Das ist so schrecklich und traurig. Ich wünsche der Familie viel Kraft!“

„Ich habe die Einspieler mit dir und Christian besonders gut in Erinnerung, weil sie so intensiv waren. Er schien ein besonders sensibler und liebenswerter Mensch zu sein und man hat ein großes Vertrauen zwischen euch gespürt.“

„Das ist wirklich schrecklich diese Nachricht zu lesen. Mein aufrichtiges Beileid. Viel Kraft für die kommende Zeit.“

Auf den Rückhalt ihrer Fans kann sich der Fernsehstar immer verlassen.

Auch die Fans von „Let’s Dance“ werden Profitänzer Christian Bärens wohl in guter Erinnerung behalten.