Steffen Henssler motzt über TV-Show: „Als wenn ich kein Leben hätte“

Als im Juni 2019 das erste Mal „The Masked Singer“ über die deutschen TV-Bildschirme flimmerte, war die Euphorie groß. Millionen schalteten ein, rieten um die Wette, wer sich denn wohl unter Kostümen wie dem Astronauten, dem Grashüpfer oder dem Engel verstecken könnte. Derzeit läuft die mittlerweile elfte Staffel im TV. Und die Begeisterung für die Show scheint ein wenig abgeebbt. Nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei den potenziellen Kandidaten, wie Starkoch Steffen Henssler in der vergangenen Ausgabe seiner Show „Deutschland grillt den Henssler“ am Sonntag (1. Dezember 2024) berichtete.

„Warte mal, warte mal, warte mal, warst du nicht schon bei ‚Masked Singer‚“, hatte Laura Wontorra Steffen Henssler gefragt. Worauf dieser leicht überrascht antwortete: „Nein. Nein. Wie kommst du denn darauf?“

Steffen Henssler bei „The Masked Singer“?

Und er hatte auch gute Gründe, nicht bei der Sendung mitzumachen. „Ich hatte mal die Anfrage, aber dann musst du dahin ziehen. Darfst keinem sagen, was du machst und so. Als wenn ich kein Leben hätte. So viel Zeit habe ich gar nicht. Alle, die da mitmachen, haben ganz viel Zeit. Du musst da wohnen in der Nähe, darfst keinem was erzählen.“

Verständlich, schließlich sollen sich die Stars, die unter den Kostümen sind, nicht schon vorab verraten. Wobei: Im Gespräch war Steffen Henssler das ein oder andere Mal.

Im Gespräch war er schon

2021 beispielsweise war der Starkoch lange Favorit auf den Hammerhai. Unter dem Kostüm versteckte sich schließlich Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski. Und auch die Schildkröte in Staffel 4 wurde fälschlicherweise mit Henssler in Verbindung gebracht. Unter ihr hatte sich schlussendlich Ex-„Modern Talking“-Star Thomas Anders versteckt. Man sieht also, so ganz weit weg war Laura Wontorra nicht.

Und Steffen wäre nicht der erste TV-Koch bei „The Masked Singer“ gewesen. So machte bereits Nelson Müller bei ProSieben mit, sicherte sich in der dritten Staffel als Nilpferd den dritten Platz.