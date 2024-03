Stefanie Hertel in “Die Passion” (RTL): Fast hätte sie ihre Rolle abgesagt!

Ihre Fans wissen es natürlich schon: Stefanie Hertel wird am Mittwoch (27. März) live als einer der zehn Jünger bei „Die Passion“ auf RTL zu sehen sein. Viele TV-Zuschauer fragen sich, warum der Schlagerstar nicht in einer größeren Rolle auftritt.



Ihre Fans hätten sich Stefanie Hertel auch in der Rolle der Mutter Maria vorstellen können. Warum dem nicht so ist, erklärt die Vogtländerin in einem exklusiven Interview mit der Redaktion von Schlager.de!

„Die Passion“ überzeugt mit vielfältigem Cast

Popsängerin Nadja Benaissa verkörpert die Maria. Mit dem ehemaligen „No Angels“-Star ist die einzige weibliche Hauptrolle in dem christlichen Pop-Spektakel hervorragend besetzt. Überhaupt wartet „Die Passion“ mit vielen prominenten Stars auf: Der Berliner Musiker und Moderator Ben Blümel übernimmt die Rolle des Jesus.

Als Pontius Pilatus konnte der bekannte Schauspieler Francis Fulton-Smith gewonnen werden. Jimi Blue Ochsenknecht ist als Judas zu sehen, und GZSZ-Hauptdarsteller Timur Ülker spielt Petrus. Stefanie Hertel ist nicht der einzige Promi aus der Schlagerszene, der bei der Produktion mitmacht. Hier die anderen Jünger:

Moderator und Musiker Mola Adebisi

Popsänger und Dschungelkönig Joey Heindle

Schlagersänger und „Die Verräter“-Sieger Vincent Gross

Profitänzer Zolt Sándor Cseke

Sängerin Linda Teodosiu

Schauspielerin und Model Larissa Marolt

RTL-Moderatorin Bella Lesnik

Schauspielerin und Sängerin Lisa Küppers

„Ninja Warrior Germany“-Gewinner und „Dancing Star“ René Casselly

Stefanie Hertel direkt von RTL angefragt

Außerdem hat RTL für „Die Passion“ noch ein paar überraschende Cameo-Gäste angekündigt, darunter Fußball-Manager-Legende Rainer Calmund und Schauspielerin Jenny Elvers. Sie wird 2024 auch beim „Kampf der Realitystars“ auf RTL Zwei zu sehen sein.

Doch zurück zu Stefanie Hertel, die aktuell viel Theater spielt und noch dazu ein Buch herausgegeben hat. Im Interview erzählt sie, wie sehr sie sich auf die große TV-Produktion freut. Warum sie beinah doch nicht dabei gewesen wäre, erfährst du exklusiv auf Schlager.de.