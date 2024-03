Stefanie Hertel fasst klaren Wunsch – „Das wäre was“

Ein Leben voller Rampenlicht, Musik und jetzt auch Theater – Stefanie Hertel ist wahrlich eine Frau der Superlative. Mit einer Karriere, die sich über vier Jahrzehnte erstreckt, hat sie sich als Sängerin fest in den Herzen ihrer Fans verankert.

Doch wie sie nun in einem exklusiven Interview mit Schlager.de enthüllt, könnte ein neues Kapitel in ihrem Schaffen aufgeschlagen werden: Die Leinwand ruft!

Stefanie Hertel hat einiges auf ihrer To-Do-Liste

Ruhepausen gehören nicht zu Stefanie Hertels Gewohnheiten: „Ich kenne es gar nicht anders, als ständig unterwegs zu sein.“ Seit sie im Alter von vier Jahren begann, auf der Bühne zu stehen, hat sie eine beeindruckende Karriere hinter sich. Dennoch hegt sie einen beruflichen Wunsch, den sie bisher nicht verwirklicht hat…

+++ Stefanie Hertel verrät überraschendes Hobby: „Ich war immer schon eine kleine Kräuterhexe“ +++

Während die Vorbereitungen für ihr Theaterstück „Ganz Paris träumt von der Liebe“ in vollem Gange sind, in dem sie als Produzentin, Organisatorin und Schauspielerin glänzt, flirtet die Powerfrau mit einer neuen Idee: Schauspielerei im Filmgeschäft. „In Filmen spielen. Das wäre was, was man noch machen könnte“, verrät sie gegenüber Schlager.de.

Stefanie Hertel bald im Kino?

Auf die Frage, ob sie sich eine Rolle als Mörderin vorstellen könne, reagiert Stefanie mit einem vielversprechenden Lächeln. Obwohl konkrete Angebote noch ausstehen, zeigt sich die vielseitige Künstlerin keineswegs enttäuscht. Im Gegenteil: Sie scheint bereit für neue Herausforderungen und Abenteuer.

Egal ob auf der Bühne, beim Schreiben ihres Kräuterbuches oder in ihrem Familienprojekt „More than words“ – Stefanie Hertel beweist immer wieder ihre unglaubliche Schaffenskraft. Doch wird sie diesen Tatendrang auch in Richtung Filmindustrie lenken? Das vollständige Interview, in dem sie über ihre Zukunftspläne spricht, gibt es nur auf Schlager.de zu lesen.