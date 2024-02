„Die Passion“ (RTL) – endlich ist es raus: ER ist der Jesus von Kassel

Kurz vor Ostern geht in Kassel eine spektakuläre TV-Show über die Bühne. RTL bringt am 27. März 2024 „Die Passion“ auf die Straße und überträgt das Event live zur Primetime.

RTL hat endlich bekannt gegeben, wer die Hauptrolle im Stück übernehmen wird. Im vergangenen Jahr glänzte Musical-Darsteller Alexander Klaws in der Rolle des Jesus von Nazareth.

„Die Passion“ – Hauptrolle steht fest

Es ist die Frage, die allen Fan vom Bibel-Singspiel „Die Passion – Die größte Geschichte alle Zeiten“ seit Wochen unter den Nägeln brennt: Wer wird in diesem Jahr die Hauptrolle in dem RTL-Musikevent spielen? Das Geheimnis ist gelüftet: Sänger, Schauspieler und Moderator Ben Blümel übernimmt die Rolle Jesus und wird die zentrale Figur der Ostergeschichte. Der 42-jährige Berliner freut sich sehr auf diese ungewöhnliche Herausforderung: „Meine Erwartung an ‚Die Passion‘ ist tatsächlich riesengroß. Es ist ganz toll, ein Teil davon sein zu dürfen und vor allem alles zu geben, um die größte Geschichte der Welt nochmal neu durch moderne Popsongs interpretieren zu dürfen. Also, ich habe richtig Bock!“

Bekannt und beliebt ist Bernhard Albrecht Blümel alias Ben vor allem bei den Zuschauern des Kinderfernsehens von ARD und ZDF. Auf KiKa moderiert der 42-Jährige seit 2009 die Sendung „KiKa LIVE“. Berühmt wurde er vor rund 20 Jahren als Popsänger: Unter seinem Künstlernamen Ben landete er 2002 mit dem Song „Engel“ weit oben in den deutschen Charts. Außerdem moderierte er zusammen mit Yvonne Catterfeld die beliebte RTL Zwei-Musikshow „The Dome“. Sein Markenzeichen: eine runde Strickmütze.

Erinnern Sie sich an den smarten Typ mit der Beanie-Mütze? So kennt man Ben aus dem Jahr 2004 bei Sendungen wie „Toggo“ und „The Dome“. Foto: IMAGO /Hogreve

RTL gibt auch die Besetzung des Judas bekannt

Außerdem hat RTL weitere zentrale Rolle in dem Pop-Spektakel enthüllt: Der Verräter Judas wird von Jimi Blue Ochsenknecht dargestellt: „Ich wollte schon immer mal einen richtigen Bösewicht spielen – und Judas ist ja einer der bekanntesten Bösewichte der Geschichte. Auf der anderen Seite ist sein Charakter viel komplexer als einfach nur ‚böse‘. Ich freue mich sehr darauf, all die Nuancen herauszuarbeiten.“

Schon vorher stand Schauspieler Hannes Jaenicke als Sprecher für „Die Passion“ 2024 fest. Er tritt damit in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk. Das Pop-Spektakel feierte 2022 in der Innenstadt von Essen seine erfolgreiche TV-Premiere.