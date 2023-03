Sky: „Diese Ochsenknechts“-Eklat! „Wenn man Jimi als Bruder hat, braucht man keine Feinde mehr“

Endlich hat Deutschland seine ganz eigene Version von „Keeping Up with the Kardashians“. Die Sky-Show „Diese Ochsenknechts“ befindet sich bereits in der zweiten Staffel und könnte kaum erfolgreicher laufen. Reality-TV-Fans saugen die Einblicke in das Privatleben der Schauspielerfamilie geradezu auf.

Schließlich bieten „Diese Ochsenknechts“ ein großes Konfliktpotenzial. Insbesondere der ehemalige Teenie-Schwarm Jimi Blue Ochsenknecht sorgt in der Sky-Serie immer wieder für Aufreger. Während es in den ersten Folgen noch um seine Trennung von Yeliz Koc und der gemeinsamen Tochter gegangen ist, dreht sich in Staffel 2 alles um seine neue Freundin Laura-Marie Geissler.

Sky: Jimi Blue crasht Hochzeit seiner Schwester – er ist wieder verlobt!

Bereits in den vergangenen Folgen ist deutlich geworden, dass Jimis Mutter Natascha sowie seine Schwester Cheyenne kein allzu großer Fan von seiner neuen Partnerin sind. Die größte Kritik richtet sich dabei jedoch nicht gegen die Profi-Rennfahrerin, sondern Jimi Blue selbst. Der 31-Jährige vernachlässige seine Familie komplett, nur um jede freie Sekunde mit seiner Liebsten zu verbringen. Der Geburtstag der Mutter wird geschwänzt und sogar bei wichtigen Geschäftsterminen telefoniert er lieber minutenlang mit Laura, statt ihren Anruf einfach mal wegzudrücken.

In der neuen Folge, die bei Sky den Titel „Der Moment“ trägt, soll eigentlich die Hochzeit von Cheyenne Ochsenknecht und ihrem langjährigen Freund Nino im Fokus stehen. Das Paar hat bereits eine gemeinsame Tochter und erwartet aktuell Baby Nr. 2. Ausgerechnet an einem der schönsten Tage für seine Schwester erdreistest sich Jimi Blue jedoch, die Aufmerksamkeit auf sich und Laura zu ziehen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach der Trauung überrascht Laura-Marie Geissler ihre Schwägerin Cheyenne mit einem glitzernden Ring an ihrem Finger. Ohne einen Kommentar, dafür mit einem breiten Grinsen auf den Lippen streckt sie der Braut ihren Klunker entgegen. Cheyennes Reaktion lässt tief blicken. Mit ernstem Gesichtsausdruck will sie wissen: „Wann?“ Keine Glückwünsche, keine herzliche Umarmung. Als Jimi und Laura ihr eröffnen, dass sie sich am Morgen der Hochzeit im Hotel verlobt haben, entgleisen die Gesichtszüge der frischgetrauten Braut endgültig.

Sky-Zuschauer sind auf 180: „Extrem respektlos!“

Und auch die Zuschauer der Sky-Serie können nicht fassen, dass Jimi Blue Ochsenknecht es wirklich gewagt hat, den wichtigsten Tag im Leben seiner Schwester zu crashen. Schließlich haben sich Cheyenne und Nino wochenlang auf dieses Datum vorbereitet und weder Kosten noch Mühen gescheut, um ihre Traumhochzeit zu organisieren. In den sozialen Medien macht sich blankes Entsetzen breit:

„Extrem respektlose Aktion von Jimi. Dass da der Segen schief hängt, glaube ich sofort!“

„Boah irgendwie nervt mich diese Laura extrem! Total aufmerksamkeitsgeil und die Aktion von Jimi war menschlich sehr daneben!“

„Jimi hat echt den Schuss nicht gehört!“

„Wenn man Jimi als Bruder hat, braucht man keine Feinde mehr.“

„Von Jimi und Laura brauchen wir nicht reden. Absolut unterste Schublade, dass an der Hochzeit zu machen. Absolut respektlos gegenüber der eigenen Schwester.“

„Bei Jimi fehlt mir einfach das Verständnis: Erst das Verhalten vor der Hochzeit als ‚Trauzeuge‘ – er hat einfach gar nichts gemacht – und jetzt dieser Antrag am Morgen der Hochzeit seiner Schwester. Warte doch einfach einen Tag, meine Güte!“

Jimi Blue Ochsenknecht und Laura-Marie Geissler sind erst seit acht Monaten ein Paar, als er ihr im August 2022 den Antrag macht. Ob es dieses Jahr schon zur nächsten Ochsenknecht-Hochzeit bei Sky kommt? Fraglich.

Weitere News:

Jeden Montag erscheint bei Sky bzw. dem Streamingdienst WOW eine neue Folge von „Diese Ochsenknechts“.