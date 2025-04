Natascha Ochsenknecht: Harte Worte – „So möchte ich nicht leben“

Familie Ochsenknecht sorgt regelmäßig mit Familienstreitigkeiten für Schlagzeilen. Nachdem die Ochsenknechts sich mit Sohn Jimi Blue ausgesprochen und vertragen haben, dachte man für einen kurzen Moment, dass nun endlich Ruhe einkehren würde – Pustekuchen!

Uwe und Natascha Ochsenknecht haben drei gemeinsame Kinder: Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne Savannah. Nachdem letztere kürzlich auf Instagram davon berichtete, wie schlimm der Rosenkrieg zwischen ihren Eltern wirklich für sie war, meldet sich nun auch Mutter Natascha Ochsenknecht zu Wort!

Natascha Ochsenknecht lädt Uwe in eigene Show ein

Bei dem „Diese Ochsenknechts“-Pressetermin am 20. März in Berlin verrät Natascha Ochsenknecht gegenüber „Gala“, dass die Worte ihrer Tochter alles andere als spurlos an ihr vorbeigehen. Auch ihr Verhältnis zu Ex-Mann Uwe ist alles andere als rosig, wie sich nach der Veröffentlichung des Trailers zur vierten Staffel von „Diese Ochsenknechts“ wieder einmal gezeigt hat.

Darin gibt Natascha Ochsenknecht nämlich ihre erste eigene Talkshow bekannt und sagt: „Uwe Ochsenknecht würde ich ja auch gerne einladen.“ Doch statt die Einladung anzunehmen, schaltet Uwe Ochsenknecht seinen Anwalt ein, der wiederum Sky informiert hat.

„Es ist halt leider anders gekommen“

Für Cheyenne sei die Trennung ihrer Eltern nach 16 gemeinsamen Ehejahren „das Schlimmste, was mir je passiert ist“. Darauf angesprochen erzählt Natascha Ochsenknecht: „Natürlich habe ich gesehen, wie mein Kind leidet. Ich möchte, dass meine Kinder glücklich sind, und manchmal geht das leider anders aus. Ich hätte mir auch eine Patchworkfamilie gewünscht, das ist ganz klar, aber da gehören ja noch mehrere Leute dazu. Ich habe mein Bestes gegeben, und es ist halt leider anders gekommen.“

Allzu viel möchte sie aber nicht über den 69-Jährigen sprechen. Der Grund: „Es gibt Dinge, da muss man aufpassen, was man sagt. Sonst kriege ich nachher auch noch einen Brief.“ Ob Uwe Ochsenknecht nun aber wirklich in Nataschas Talkshow zu sehen sein wird, bleibt offen. Die 60-Jährige verriet lediglich, dass die Idee nicht von ihr selbst kam: „Man hat mich halt gefragt und dann habe ich gesagt: ‚Ja klar, wieso nicht?‘ Wie das ausgeht, sieht man in der Staffel.“

Während Uwe bereits seit 2017 erneut verheiratet ist, geht Natascha Ochsenknecht als Single durchs Leben und das aus gutem Grund: „Du kannst zu zweit so allein sein. Ich sehe Paare, die schweigen sich an oder gucken nur in ihr Handy. So möchte ich nicht leben.“ Stattdessen widmet sie sich lieber ihren Enkelkindern – das einzige Problem: die Entfernung!

Trotzdessen sagt Natascha: „Ich habe zu allen einen super Kontakt.“ Dass sie darauf auch großen Wert liegt beteuert sie anschließend: “ „Ich kann jetzt zum ersten Mal nicht bei Mavies Geburtstag dabei sein. […] Das ist schon hart für mich, […] weil ich da immer großen Wert drauf gelegt habe.“