Cheyenne Ochsenknecht – private Details: „Das Schlimmste, was mir je passiert ist“

Eine Krise jagt die nächste – Familie Ochsenknecht macht immer wieder Schlagzeilen mit familieninternen Streitigkeiten! Nachdem sie kürzlich bekanntgegeben hat, dass Jimi Blue Ochsenknecht sich nach langem Hin und Her wieder mit der Kult-Familie versöhnt hat, tauchen prompt neue Probleme auf.

Dieses Mal handelt es sich um einen Konflikt zwischen Nesthäkchen Cheyenne und ihrem Vater Uwe Ochsenknecht. Auf Nachfrage einer Zuschauerin, wie das derzeitige Verhältnis zu ihrem Vater sei, macht sie auf Instagram klar: „Nach 14 Jahren Hinterherlaufen habe ich auch irgendwie keine Lust mehr!“ Nun packt der Ochsenknecht-Sprössling weitere Details aus!

Cheyenne Ochsenknecht leidet noch immer unter der Trennung

Das Verständnis von wahrer Liebe orientiert sich in den meisten Fällen an der Beziehung, die Eltern ihren Kindern vorleben. Genauso bekommen Kinder es aber auch mit, wenn ihre Eltern nicht mehr miteinander harmonieren. Meinungsverschiedenheiten, Diskussionen und Streit stehen in diesen Fällen oftmals auf der Tagesordnung – Trennung oder Scheidung sind die Konsequenz. Das musste auch Cheyenne Ochsenknecht live miterleben.

+++ Cheyenne Ochsenknecht: Seltene Worte an Papa Uwe – „So ein Mensch passt in meine Welt nicht rein“ +++

Nach 16 gemeinsamen Ehejahren gaben Natascha und Uwe Ochsenknecht im Oktober 2009 ihre Trennung bekannt. Die Scheidung erfolgte erst drei Jahre später. Eine lange Zeit, in der vor allem ihre Tochter Cheyenne unter dem anhaltenden Rosenkrieg leiden musste. Das bestätigt sie nun auf ihrem Instagram-Account.

Cheyenne Ochsenknecht packt aus

Die abfälligen Kommentare und verbreiteten Unwahrheiten können Cheyenne Ochsenknecht inzwischen nichts mehr anhaben. Der Grund: Ihre Familie, die eigentlich ihre engsten Bezugspersonen sein sollten, gaben ihr schon in jungen Jahren zu spüren, was wahre Schmerzen sind.

Am Mittwoch (12. März) schreibt sie auf Instagram: „Scheidungskinder wissen, wie schlimm ein Rosenkrieg sein kann, vor allem, wenn man als Kind zwischen die Fronten gerät, und deswegen habe ich mir und meinen Kindern geschworen, dass sie nie Scheidungskinder werden bzw. nie das erleben müssen, was ich erleben musste mit Jugendamt, Gericht und etlichen Verhandlungen, weil es das Schlimmste ist, was mir je passiert ist, und ich habe immer noch damit zu kämpfen, und das in einem Alter von neun Jahren bis jetzt.“

Trotz dieser Strapazen in jungen Jahren hat sie inzwischen ihr Glück gefunden. 2019 fand sie in Nino Sifkovits ihr Liebesglück, welches durch die Geburt ihrer Kinder in den Jahren 2021 und 2023 gekrönt wurde. Seit 2020 lebt sie außerdem mit ihrer eigenen kleinen Familie auf einem Bauernhof in Österreich. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen hat die Privatsphäre ihrer Kinder für Cheyenne oberste Priorität. Ihre Gesichter werden daher auch in den Realityshows „Diese Ochsenknechts“ und „Unser Hof“ verpixelt.