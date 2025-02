Stefan Raab: Kurz nach RTL-Auftritt herrscht traurige Gewissheit

Stefan Raab (58) macht mittlerweile nicht mehr nur die Streaming-Welt, sondern auch das lineare Fernsehen unsicher. Dabei wirbelt er den Abend ordentlich durcheinander. Nach dem fulminanten Start von „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ musste die zweite Folge einen deutlichen Rückschlag verkraften.

1,16 Millionen Zuschauer schalteten ein, satte 430.000 weniger als in der Vorwoche. Der Marktanteil fiel auf 4,9 Prozent – ein Dämpfer für den sonst so quotenverwöhnten Raab. Doch nicht alles ist verloren: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bleibt Raab mit einem Marktanteil von 12,8 Prozent über RTL-Normalniveau. Und das ist ein Grund zur Freude!

RTL: Stefan Raab sorgt für TV-Turbulenzen

Schließlich gelang es dem Sender, „Germany’s Next Topmodel“ hinter sich zu lassen. ProSieben erlebte mit 1,06 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,0 Prozent einen Tiefstwert. Ein Sieg für Raab? Nicht ganz.

Denn während RTL den „Primetime-Sieg“ feierte, übersah man, dass sowohl „Farbe bekennen“ mit Robert Habeck im Ersten als auch Vox mit „stern TV Reportage Spezial – 30 Jahre Familie Ritter“ mehr junges Publikum anzogen. Vox jubelte über einen Marktanteil von 13,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, während Raab bei 0,614 Millionen jungen Zuschauern stagnierte.

Auch „Das große Promibacken“ auf Sat.1 bekam das starke Konkurrenzumfeld zu spüren. Mit 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Show hinter den Erwartungen zurück, erreichte aber 1,51 Millionen Zuschauer und damit das Niveau des Vorjahres.

Sendung verpasst? Kein Problem! In der RTL Plus-Mediathek können Fans „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ mit Stefan Raab gemütlich von der Couch aus nachschauen.