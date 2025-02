Stefan Raab: Blutiges Missgeschick in RTL-Show – „Richtig gezwiebelt“

Stefan Raab ist zurück – und zwar mit Vollgas! Mit „Du gewinnst hier nicht die Million“ sorgt der Entertainer wieder für beste TV-Unterhaltung auf RTL. Woche für Woche tritt er gegen einen Kandidaten an, um ihn – wie der Titel schon sagt – am Millionengewinn zu hindern. Dabei setzt Raab auf knallharte, aber auch schräge Spiele.

Doch dass es dabei zu einem blutigen Zwischenfall kommt, hatte der Entertainer wohl nicht eingeplant.

Stefan Raab ist zurück auf RTL

Pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr feiert Stefan Raab am Mittwochabend (19. Februar) sein Show-Comeback, hat sich für seine Rückkehr ins TV mal wieder spannende Spiele überlegt. In der aktuellen Folge tritt Raab gegen Kandidat André im Spiel „Propeller“ an. Die Aufgabe klingt simpel: Mit den Händen sollen die beiden kleine Propeller in die Luft schleudern und mit einem Glas wieder einfangen. Dass dabei was schiefgehen könnte, eigentlich unvorstellbar.

Beim dritten Versuch erwischt es den Entertainer allerdings eiskalt.

Plötzlicher Zwischenfall in RTL-Show

Prompt fliegt der Propeller nicht etwa nach oben, sondern zielt mit voller Wucht auf das Gesicht von Stefan Raab. Die Folge: ein lauter Schmerzensschrei und Blut. Sofort eilt TV-Kollege Elton zur Hilfe, doch Raab bleibt gewohnt schlagfertig: „Bei jeder Scheiße müssen wir einen Helm anziehen und hier bringt ihr uns in Lebensgefahr!“ Doch schnell wird klar: Der Schaden hält sich in Grenzen.

Zwar hat der Moderator jetzt einen kleinen Cut unter der Lippe und tupft immer wieder mit einem Taschentuch nach, doch auf ein Pflaster verzichtet er – ein echter Profi eben! Raab bringt es trocken auf den Punkt: „Das hat richtig gezwiebelt!“

Ob Raabs kleiner Unfall ihn aus der Bahn wirft und sich Kandidat André tatsächlich die Million schnappt? Das zeigt RTL am Mittwoch, 19. Februar, um 20.15 Uhr bei „Du gewinnst hier nicht die Million“ – und wer es nicht abwarten kann, schaut schon jetzt auf RTL+.