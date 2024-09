Stefan Raab: Nach Comeback und eigener Show – folgt nun der nächste TV-Hammer?

Stefan Raab is back in town! Lange haben seine Fans auf das Comeback des Kult-Moderators gewartet. Jetzt ist es endlich so weit: Nach seinem insgesamt dritten Kampf gegen Profiboxerin Regina Halmich folgt nun sein eigenes RTL-Format „Du gewinnst hier nicht die Million“.

Alle Blicke sind auf jetzt auf Stefan Raab gerichtet. Der Moderator dürfte sich daher vor Anfragen kaum retten dürfen. Zwei Moderatoren haben den 57-Jährigen nun in aller Öffentlichkeit in ihre Sendung eingeladen – folgt nun etwa der nächste TV-Hammer rund um den kultigen Entertainer?

Stefan Raab: SIE laden ihn offiziell ein

Seit einiger Zeit moderieren die Zwillinge Dennis und Benni Wolter ihre eigene Show „World Wide Wohnzimmer“. Dort empfangen sie prominente Gäste, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und Quiz und Studiospiele zu spielen. Nachdem Stefan Raab wieder auf die TV-Bildschirme zurückgekehrt ist, fackeln die Brüder nicht lange und veröffentlichen eine offizielle Einladung auf Instagram.

„Als sehr bekannte Kult-Show ist es unsere verdammte Pflicht, vielversprechenden Newcomern eine Plattform zu bieten. Lieber Stefan: Wir sitzen in Köln – du auch. Wir sind auf einem Streamer zuhause – du auch. Wir haben einen Comedypreis gewonnen – du auch. Tust du dich trauen?“, steht in dem Beitrag geschrieben. Die Fans reagieren deutlich auf diese Zeilen.

Stefan Raab bei WWW? Fans haben klare Meinung

Wie es scheint, sind viele Fans von „World Wide Wohnzimmer“ von der Idee, Stefan Raab einzuladen, hellauf begeistert. Zahlreiche von ihnen markieren den Kult-Moderator, damit er den Instagram-Beitrag auch sieht. Andere sind hingegen eher pessimistisch, was das Ganze angeht.

„Wird nichts. Der hält sich jetzt von allem fern, was mit ProSieben zu tun hat. Außerdem ist er viel zu sehr Boomer, dass er WWW für voll hält“, vermutet eine Nutzerin in den Kommentaren.

„Jungs, ich befürchte RTL lässt ihn nicht zu Joyn“, schreibt ein anderer. Von offizieller Seite gibt es dazu noch kein Statement. Doch die Wahrscheinlichkeit, Stefan Raab bei „World Wide Wohnzimmer“ zu sehen, dürfte in der Tat gering sein.