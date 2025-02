Stefan Raab: Harte Worte von Oliver Pocher – „Es ist nicht so eine Erfolgsgeschichte“

Sie sind zwei Größen des deutschen Fernsehens und haben auf den ersten Blick wenig miteinander gemeinsam. Seit seinem spektakulären Comeback im vergangenen Jahr ist Stefan Raab in aller Munde. Mit mehreren Shows meldete sich der Entertainer zurück, in diesen Tagen sucht er gemeinsam mit einer hochkarätigen Jury das diesjährige „ESC„-Talent, das uns in Schweden vertreten wird.

Die aktuelle Medienpräsenz des ehemaligen „TV total“-Stars polarisierte in den vergangenen Wochen immer wieder. Auch Kult-Komiker Oliver Pocher sieht das Comeback des 58-Jährigen kritisch. In einem Interview findet der Ex-Partner von Amira Aly nun deutliche Worte über Stefan Raabs Rückkehr ins deutsche Fernsehen.

Stefan Raab muss Kritik einstecken

In der Vergangenheit schienen Stefan Raab und Oliver Pocher ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. Das Promi-Duo moderierte gemeinsame Formate und Raab war sogar an der Produktionsfirma des Komikers beteiligt. Doch diese Zeiten scheinen ein für alle Mal der Vergangenheit anzugehören. Den genauen Grund dafür kennen nur die beiden Entertainer selbst. Klar ist jedoch: Es herrscht böses Blut.

Im „Bild“-Interview wettert Oliver Pocher nun: „Ich bin enttäuscht, was er für Shows macht. Nämlich fast dasselbe wie früher. Jetzt kommt wieder die Poker-Nacht und der ESC. Ich habe den Eindruck, dass Stefan das nicht aus Leidenschaft, sondern aus purer Zerstörungswut gemacht hat. Es geht gegen seinen alten Sender ProSieben, gegen seine alte Produktionsfirma, es geht gegen seine alte Show ‚TV total‘. Er wirkt wie besessen davon, denen zu schaden.“ Doch es kommt noch schlimmer…

Denn der Komiker ist sich sicher: „Meine Voraussage dazu ist, dass es Raab in einem Jahr nicht mehr bei RTL geben wird. Es ist nicht so eine Erfolgsgeschichte, wie man es uns verkaufen möchte. Irgendwann wird jemand, der bei Bertelsmann nichts mit Entertainment, sondern mit dem Taschenrechner zu tun hat, zwei Fragen stellen. Was hat’s gekostet? Wie viel haben wir damit verdient? Und dann wird’s beerdigt.“ Auch Stefan Raabs Herzensprojekt „Chefsache ESC“ sieht Oliver Pocher kritisch.

Der 46-Jährige bekräftigt: „Der ESC hat sich extrem verändert, da braucht es viel mehr. Ich bezweifle, dass das funktioniert.“ Begegnet sind sich die Promis erst vor Kurzem, Oliver Pocher berichtet: „Vor einer Woche standen wir gemeinsam am Fahrstuhl zur Loge beim 1. FC Köln. Stefan zog es vor, nicht mit mir zwölf Sekunden in einem Raum zu stehen. Er nahm die Treppe. Stefan ist hinter der Kamera der verschüchtertste Mensch, den es gibt. Er ignoriert dich einfach, schaut durch dich hindurch. Er möchte nicht mal, dass man sich grüßt.“ Mit diesen harten Worten von seinem Kollegen hätte der Entertainer sicherlich nicht gerechnet.

Stefan Raab und Oliver Pocher werden wohl keine Freunde mehr. Ob der Entertainer auf die Vorwürfe des Komikers eingehen wird, bleibt abzuwarten.