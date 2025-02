Stefan Raab: Nach Ausstrahlung von „Chefsache ESC“ macht die Nachricht die Runde

Der Showmaster ist back! Erst vor wenigen Monaten kehrte TV-Legende Stefan Raab zurück in die deutsche TV-Landschaft. Nun macht er den nächsten ESC zur „Chefsache“ und hilft dabei mit, einen würdigen Vertreter für Deutschland zu finden.

Am Freitagabend (14. Februar) flimmerte bereits die erste Folge von „Chefsache ESC“ über die Bildschirme bei RTL. Die Show war ein voller Erfolg. Am Valentinstag-Abend schalteten rund 2,14 Millionen Menschen zu der fast dreistündigen Show ein (wir berichteten hier). Konnte diese Quote noch einmal getoppt werden?

Stefan Raab bleibt ein Quoten-Garant

Denn nur einen Tag später (15. Februar) folgte der zweite Part von „Chefsache ESC“. Während nach Freitag die Sektkorken in der RTL-Redaktion noch ordentlich geknallt haben dürften, folgte nach Show zwei eine kleine Ernüchterung, denn an den Erfolg der ersten Sendung konnte „Chefsache ESC“ nicht ganz anknüpfen.

+++Wahnsinniger Fanwirbel um „ESC“-Vorentscheid: Viele fühlen sich verirrt+++

Doch wie das Branchenfachportal „DWDL“ berichtet, gibt es trotzdem kein Grund zur Beunruhigung, denn trotz Federlass bleibt „Chefsache ESC“ ein Quoten-Garant! Die Marktführerschaft in der Zielgruppe war Stefan Raab und seinem Team erneut nicht zu nehmen: Mit durchschnittlich 740.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte „Chefsache ESC“ einen Marktanteil von 17,4 Prozent. Zum Vergleich: Am Abend zuvor waren es noch 21 Prozent.

Auch interessant für dich: „Chefsache ESC“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Das darf doch nicht wahr sein“

Jede Menge Konkurrenz am Samstagabend für Stefan Raab

Doch mit „Schlag den Star“ und der „Giovanni Zarrella Show“ hatte „Chefsache ESC“ auch jede Menge hochkarätige Konkurrenz am Samstagabend.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Chefsache ESC“ ist eine Kooperation zwischen RTL und der ARD. Während bei RTL zwei Auswahl-Shows (14. und 15. Februar) zu sehen sind, zeigt der Privatsender auch das Halbfinale zum ESC-Vorentscheid. Das Finale im Mai wird dann schließlich in der ARD zu sehen sein.