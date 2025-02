Wahnsinniger Fanwirbel um „ESC“-Vorentscheid: Viele fühlen sich verirrt

Am Freitagabend (14. Februar 2025) steigt der erste deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest in der Schweiz unter dem Titel „Chefsache ESC 2025“ um 20.15 Uhr bei RTL. Mit dabei sind die ersten 12 von insgesamt 24 vielfältigen Stars und Bands, die sich ein Ticket fürs große deutsche Halbfinale (22. Februar 2025) sichern wollen.

Beim ESC ist für jeden Genre-Liebhaber etwas dabei – von mitreißendem Pop über rockige Klänge bis hin zu einzigartigen Dancetracks. Dennoch gibt es auch Zuschauer, die wenig begeistert sind. Doch was genau stört sie an der Show?

„ESC“-Vorentscheid: Zuschauer fühlen sich an andere Castingshow erinnert

Auf Instagram äußern einige Fans ihren Unmut über das Konzept der Sendung. In den beiden Vorrundenshows müssen die Künstler noch nicht ihre offiziellen ESC-Songs präsentieren, sondern singen stattdessen Coversongs und ältere Tracks von sich selbst. Obwohl dies ihnen die Möglichkeit gibt, ihr einzigartiges Talent zu zeigen, stößt diese Vorgehensweise bei vielen Zuschauern auf Kritik.

Viele wünschen sich eine Überarbeitung des Konzepts, was in vielen Instagram-Kommentaren deutlich wird. So schreibt ein User: „Das ganze Konzept ist doch gar nicht zielführend, um einen ESC-Song zu erhalten? Voll enttäuscht. Es ist ein Song- und kein Stimm-Contest.“ Ein weiterer männlicher Musikfan geht noch einen Schritt weiter! Er kritisiert vehement: „Ihr zeigt drei Shows lang gut gesungenes Karaoke? Mutig.“

Eine andere weibliche Userin wundert sich über die häufigen Coversongs. Daraufhin antwortet RTL, dass es jedem Star freigestellt sei, ob er sich für einen Coversong oder einen eigenen Titel entscheide. Außerdem haben manche Fans das Gefühl, sich verirrt zu haben. Handelt es sich vielleicht um ein ganz anderes Castingformat?

„ESC“-Vorentscheid: Zuschauer-Reaktionen könnten unterschiedlicher nicht sein

So stellt ein weiterer User fest: „Bis jetzt ist die Show einfach DSDS in schlecht. Wir müssen doch den richtigen SONG für den ESC finden und nicht jemanden, der singen kann. Bis jetzt konnten alle singen, die für uns angetreten sind…“ Wieder nix “Neues”, einfach DSDS und andere Namen auf die Videowall projiziert! Wenn es in der ARD läuft, bin ich wieder am Start.“

Dennoch lassen sich auch viele Fans erkennen, die von den einzelnen Acts sehr emotional berührt worden sind und schon erste Lieblingsstars ausgemacht haben. Besonders angetan haben es den eingefleischten Musikfans die extravagante Funk-Metal-Band „Feuerschwanz“ und der gefühlvolle Hamburger Künstler „Chase“. Es bleibt spannend, welche sieben Acts letztendlich ins Halbfinale einziehen werden.