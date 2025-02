„ESC“-Vorentscheid: DIESE Acts stehen schon vor ihrer Performance hoch im Kurs

Endlich ist es so weit: Die Vorfreude auf den Eurovision Song Contest 2025 in Basel (Schweiz) wird entfacht! Am Freitag (14. Februar 2025) startete um 20.15 Uhr bei RTL der erste deutsche Vorentscheid. 12 talentierte Acts kämpfen um den Einzug ins Halbfinale.

Heute mit dabei: Die Künstler Abor und Tynna, Benjamin Braatz, Cage, Chase, Cosby, Enny-Mae x Paradigm, Equa Tu, FANNIE, Feuerschwanz, Janine, Jonathan Heinrich und JULIKA. Moderatorin Barbara Schöneberger führt durch den spannenden TV-Abend. Die renommierte Jury um Stefan Raab, Elton, Yvonne Catterfeld und der heutige Gastjuror Max Mutzke entscheiden, wer ins große Halbfinale am 22. Februar kommt. Schon vor Showbeginn haben die Fans eine klare Meinung.

„ESC“-Vorentscheid: Wer bewegt die Fans?

Zwei Stunden vor dem Beginn der ersten Vorrunde wendet sich der offizielle Account von „Chefsache ESC 2025“ an die vorfreudigen Musikfans. Dabei haben sie eine Aufnahme gepostet, die eine bunte Porträt-Fotocollage der zwölf Acts zeigt und folgende Beschreibung hinzugefügt: „Die Kandidaten der ersten Show. Auf wen freut ihr euch am meisten?“

+++ ESC-Kandidatin kennt Sido – dabei könnte er ihr Erfolgs-Puzzleteil sein +++

Die Reaktionen der Fans zeigen in eine klare Richtung. So haben die Zuschauer zwei Acts schon vor ihrer Performance ins Herz geschlossen. Doch welche Stars gefallen ihnen?

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Instagram-Beitrag von „Chefsache ESC 2025“ kurz vor dem Beginn der 1. Vorrunde

Besonders stechen die Acts „Feuerschwanz“ und „Cosby“ in den User-Kommentaren heraus. Dabei haben die Musikfans viele ihrer Posts durch Herz- und Flammenemojis besonders emotional gestaltet. „Feuerschwanz“ ist eine Mittelalter-Rock- und Metal-Band aus Erlangen, die 2004 gegründet wurde. Schon bevor die Mitglieder zum ersten Mal die ESC-Bühne betreten, haben sie schon einen sehr großen Namen. So zählt die Band bei Instagram über 122.000 Follower.

„Chefsache ESC 2025“: Die beiden Acts könnten unterschiedlicher nicht sein

Zudem erreichte das im Juli 2023 erschienene elfte Studioalbum „Fegefeuer“ in den offiziellen deutschen Charts am 28. Juli 2023 den ersten Platz. Überraschender Fact: Auch der ZDF-Fersehgarten ist der Band nicht unbekannt. So traten sie schon mehrmals im Kult-Showformat auf.

Die Münchener Band „Cosby“ dagegen ist eher noch “unentdeckt”, so zählt die Band bei Instagram 6.000 Follower. Sie steht für Diversität und Toleranz und passt somit ideal zum Mindset des ESC. Ihr Stil zeichnet sich durch einen Mix aus Alternative-Pop mit elektronischen Einflüssen aus. Und auch mit großer Bühnenerfahrung können sie glänzen. Dabei begeistern sie schon seit 2014 durch energiegeladene Live-Performances zahlreiche Konzertgäste im Ausland.

„Chefsache ESC 2025“: Wer macht das Rennen?

Es bleibt spannend, ob die Fans nach ihrer Performance immer noch so begeistert von ihnen sind. Können sie dem enormen Druck Stand halten und den RTL-Zuschauern besondere emotionale Gänsehautmomente bescheren? Wer wird sich behaupten? Die eher unbekanntere Band oder der Act, der schon vorher extrem hoch im Kurs stand?

Am Freitagabend (14. Februar 2025) um 20.15 Uhr bei RTL wird sich zeigen, wer der zwölf Acts in der Lage ist, mit Herz und Leidenschaft zu überzeugen – und wer möglicherweise scheitert. Die Spannung könnte kaum größer sein!