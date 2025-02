ESC-Kandidatin kennt Sido – dabei könnte er ihr Erfolgs-Puzzleteil sein

Ab dem 12. Mai 2025 geht es los: Der Eurovision Song Contest startet mit der Juryshow des ersten Halbfinals. Bis zum großen Finale am 17. Mai 2025 folgen weitere spannende Events. In diesem Jahr ist die Schweiz Gastgeber – nach dem ESC-Sieg von Sänger Nemo in Malmö. Ein Event, das Musikfans weltweit fesseln wird! Aktuell läuft die Suche nach dem geeignetsten Teilnehmer Deutschlands auf Hochtouren.

So können die TV-Zuschauer in insgesamt drei Live-Shows (14., 15. und 22. Februar 2025) bei RTL und dem Finale (1. März 2025) in der ARD aus 24 Acts ihren ESC-Kandidaten wählen. Eine von den verheißungsvollen Kandidaten ist die Berlinerin Fannie (42). Sie will alles geben, um beim ESC 2025 für Deutschland anzutreten. Einen möglichen Vorteil hat die Musikerin gegenüber ihren Konkurrenten: Sie konnte sich schon mit einem großen Künstler vernetzen, nämlich keinem Geringeren als Rapstar Sido. Im Interview mit unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“ ging sie näher darauf ein.

ESC 2025: Fannie lebt ihre Leidenschaft

Doch was verbindet Fannie mit der deutschen Rap-Ikone – außer, dass sie beide die Stadt Berlin wie ihre Westentasche kennen? Selbstverständlich die Leidenschaft für die Musik. So arbeiteten die beiden Künstler sogar schon zusammen an einem Track namens „Easy.“ Als Fannie den Song schrieb, im Mai 2024, ging es ihr mental und gesundheitlich nicht gut.

Kurz davor hatte ihr Label die Zusammenarbeit beendet und ihr ihr Vater war verstorben. Dennoch steckte sie ihr gesamtes Herzblut in den Song und entdeckte schnell, dass er zu Rapstar Sido passen könnte. So beschloss sie rasch, das Management von Sido zu kontaktieren – vorerst erfolglos. Doch dann profitierte sie von den Vorteilen von Social Media. So beschreibt Fannie: „Ein Aufruf auf TikTok ging dann viral. Ganz viele Leute haben Sido markiert und er hat darauf reagiert.“

ESC 2025: Sidos Tipps könnten die Puzzleteile für ihren Erfolg sein

Zu ihrer Freude blieb es nicht bei einer einmaligen Reaktion des Rapstars. So führten sie mehrere Telefonate, die Fannie auf ihrem Weg enorm unterstützen. Sido habe ihr Tipps gegeben und viele Nachrichten geschrieben. Dabei sei ihr besonders seine offene und zugewandte Art in Erinnerung geblieben. Darüber hinaus setzte er sich sehr für junge aufstrebende Talente ein.

Schlussendlich bleibt es spannend, ob Fannie beim ESC-Vorentscheid glänzen und sie die Herzen der deutschen Zuschauer erobern kann. Alles in allem könnte es genau Sido sein, der sie bei ihrer Performance im Vorentscheid durch einen speziellen Ratschlag beflügelt. Vielleicht macht er am Ende sogar den Unterschied. Ihn habe sie nun angenommen, obwohl es erst schwierig gewesen sei.