„Stars in der Manege“: Nach Sat.1-Ausstrahlung herrscht Klarheit

Der berühmte Circus Krone in München öffnete am Freitagabend (13. Dezember) wieder einmal seine Pforten. Acht Promis stellten in der Sat.1-Sendung „Stars in der Manege“ der Herausforderung und zeigten ihre einstudierten Artisten- oder Comedyeinlagen vor Live-Publikum.

Dabei handelte es sich um die letzte Ausgabe von „Stars in der Manege“ im Jahr 2024. Konnte man das TV-Publikum damit zur besten Sendezeit überzeugen? Ein Tag nach der Ausstrahlung gibt es die traurige Antwort auf diese Frage.

„Stars in der Manege“: Bittere Klarheit für Sat.1

An diesem Freitagabend hatten die Zuschauer wieder einmal die Qual der Wahl. Während die öffentlich-rechtlichen Sender auf eine Krimi-Serie und einen Weihnachtsfilm setzten, lief bei RTL das große Finale von „Ninja Warrior Germany“. Da hatte es Sat.1 mit der letzten diesjährigen Ausgabe von „Stars in der Manege“ alles andere als einfach.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, erreichte man mit der Zirkusshow nicht einmal die Million-Marke bei den Zuschauerzahlen. Besonders düster war es bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen: Mit nur 3,6 Prozent Marktanteil kann man alles andere als zufrieden sein. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei schwachen 4,5 Prozent.

„Stars in der Manege“: Sat.1 muss sich geschlagen geben

Im Vergleich zur Konkurrenz sieht man da bei Sat.1 ganz schön alt aus. Zum Vergleich: Die RTL-Sendung „Ninja Warrior Germany“ konnte insgesamt 2,04 Millionen Menschen zur besten Sendezeit überzeugen. In der Zielgruppe waren es stolze 0,74 Millionen Zuschauer – Primetime-Sieg für Laura Wontorra und Co.

