„Stars in der Mange“: Plötzlich sitzt er im Publikum – Zuschauer sind nicht erfreut

Akrobatik unter der Zirkuskuppel, jonglieren in der Manege und mutige Tänze auf dem Drahtseil – in der Sat.1-Show „Stars in der Manege“ wird nichts dem Zufall überlassen. Im renommierten Münchner Circus Krone stellen sich die Stars unter Anleitung professioneller Artisten und Artistinnen der großen Herausforderung. Am Freitagabend (13. Dezember) wagen sich erneut acht mutige Promis in die Manege.

Doch auch ins Publikum hat sich ein bekanntes Gesicht geschmuggelt.

„Stars in der Manege“: Er bleibt nicht unbemerkt

Zum vierten und letzten Mal in diesem Jahr dürfen sich Zuschauer auf außergewöhnliche Auftritte zur Primetime freuen. Doch wen begrüßt Zirkusdirektor Jörg Pilawa diesmal bei „Stars in der Mange?“ Unter anderem stellen Moderatorin Janine Kunze, TV-Kollegin Cathy Hummels und Schauspieler Mark Keller ihr Können unter Beweis. Doch nicht nur bei den akrobatischen Acts gibt es bekannte Gesichter. Auch in den Zuschauerrängen bleibt einer nicht unbemerkt.

Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als CSU-Politiker Markus Söder. Während der sichtlich Spaß an der Show zu haben scheint, gefällt Zuschauern sein Besuch so gar nicht. Auf „X“ machen Fans ihrem Ärger Luft.

„Stars in der Manege“: Zuschauer fällen Urteil

„Man denkt an nichts Schlimmes und denkt, von Politik verschont zu werden, und wer sitzt im Publikum des Zirkus? Markus Söder“, schreibt ein User. „Oh nee. Jetzt ist der Söder noch beim Zirkus“, merkt ein anderer an.

Doch die Kritik am unerwarteten Gast ist nicht die einzige Resonanz. Viele Zuschauer sind schlichtweg begeistert von den Einlagen der Promis und sind froh, dass sich „Stars in der Manege“ im Sat.1-Programm halten konnte.

Wer das Spektakel rund um „Stars in der Manege“ verpasst hat, der kann aufatmen. Nach der TV-Ausstrahlung gibt es die Folgen auch online in der Mediathek bei Joyn.