Henning Baum: Sat.1-Star feiert Comeback – möglich macht’s ein Streaming-Riese

Henning Baum ist ein Schauspieler, um den kaum jemand herumkommt. Bekannt wurde der 52-Jährige durch die Sat.1-Kultserie „Der letzte Bulle“, in der er als Mick Brisgau die Zuschauer begeisterte. Mit seiner Mischung aus Ruhrpott-Charme, 80er-Jahre-Mentalität und seinen ganz eigenen Ermittlungsmethoden schalteten Millionen Fans regelmäßig ein.

2014 war dann nach fünf Staffeln und 60 Folgen Schluss. Doch jetzt steht ein spektakuläres Comeback bevor: „Der letzte Bulle“ kehrt 2025 auf die Bildschirme zurück!

Sat.1-Star kehrt zurück!

Eine Zusammenarbeit zwischen Prime Video und Sat.1 macht es möglich: Acht brandneue Folgen von „Der letzte Bulle“ sind in Planung. Und das Beste: Die Dreharbeiten starten bereits im Frühjahr. Die Story knüpft an die bekannten Elemente der Serie an, doch auch neue Entwicklungen stehen an.

Wie Sat.1-Senderchef Marc Rasmus andeutet, wird Mick Brisgau erneut feststellen müssen, dass die Welt sich seit seinem letzten Fall dramatisch verändert hat. Dabei hat der Ermittler nicht nur mit einem persönlichen Schicksalsschlag zu kämpfen, sondern muss sich auch aus einer prekären Lage befreien, um im Essener Revier wieder Fuß zu fassen.

Sat.1-Schauspieler zeigt sich in Bestform

Henning Baum selbst scheint bereits perfekt vorbereitet. Der Sat.1-Schauspieler präsentierte sich schon im Sommer in Bestform – stählerner Waschbrettbauch und Mega-Bizeps inklusive. Für seine Paraderolle hat er offensichtlich nicht nur mental, sondern auch physisch alles gegeben.

Das Seriencomeback überrascht vor allem, da Henning Baum 2014 betonte, nach der vierten Staffel eigentlich aufhören zu wollen. Nach dem Serienende folgte 2019 noch eine Kinofassung, doch eine Fortsetzung schien lange ausgeschlossen.

Die neuen Folgen laufen zunächst exklusiv bei Prime Video, bevor sie mit Doppelfolgen im Free-TV auf Sat.1 Premiere feiern. Zusätzlich werden die Episoden nach der Ausstrahlung kostenlos bei Joyn verfügbar sein.