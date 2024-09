Circus Krone: Tausende Zuschauer sehen Absturz-Drama – Polizei hat dringende Bitte

3000 Menschen passen in das Zelt des Circus Krone. Die Vorstellung ist fast ausverkauft, als sich ein dramatisches Unglück ereignet! Während der Show stürzt eine Artistin aus sechs Metern Höhe in die Tiefe. Lebensgefahr!

+++ Lese-Tipp: Vodafone-Kunden kennen das Drama – jetzt zittern Millionen 1&1-Nutzer +++

Der furchtbare Vorfall hat sich am Samstagnachmittag (21. September) im bayerischen Burghausen bei München zugetragen. Die 29 Jahre alte Akrobatin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei hat nun eine dringende Bitte.

Sanitäter nach wenigen Sekunden zur Stelle

Laut Circus Krone handelt es sich bei dem Show-Act um das bereits seit 2019 für den Münchner Zirkus tätige ukrainisch-russische Duo „Flash of Splash“, Gewinner des Bronzenen Clown des Internationalen Circusfestival von Monte Carlo. Es handele sich um zwei hochprofessionelle Artisten an den Strapaten. Das sind für die Luftakrobatik genutzte Bänder.

Auch interessant: Urlaub in China: Deutscher will Brezel essen – er kann nicht fassen, was auf seinem Teller landet

Die von dem Unglück betroffene Akrobatin Amalia Avanesian sei durch anwesende Sanitäter bereits wenige Sekunden nach dem Unfallgeschehen erstversorgt worden, teilte der Circus Krone mit. Später habe ein Notarzt die Behandlung übernommen, ein Rettungshubschrauber eilte herbei.

„Das gesamte Circus Krone Team hofft und betet“

Zum aktuellen Gesundheitszustand lagen dem Unternehmen am Sonntag jedoch keine Informationen vor. „Das gesamte Circus Krone Team hofft und betet für Amalia Avanesian für eine schnelle und vollständige Genesung.“

Die Künstlerin und ihr 48 Jahre alter Partner wollten laut Polizei ein freischwebendes Kunststück aufführen, als die Frau aus bislang ungeklärter Ursache abrutschte. Bei dem Sturz in die Tiefe erlitt sie ihre schweren Verletzungen. Die Polizei bittet jetzt alle knapp 3000 Besucherinnen und Besucher, die den Vorfall womöglich gefilmt haben, ihre Aufnahmen der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Mehr News:

Der 1905 gegründete Circus Krone gehört zu den großen traditionsreichen Zirkusunternehmen in Deutschland. In ihm wird auch die TV-Show „Stars in der Manege“ produziert. Derzeit befindet sich der Betrieb auf Deutschland-Tournee. (mit dpa)