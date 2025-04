„Spider-Man 4“: Marvel-Entscheidung gefallen! Tom Holland verrät es selbst

Marvel bereitet sich auf die nächste Phase von großen Superhelden-Blockbustern vor. Nach dem enttäuschenden Abschneiden von „Captain America: Brave New World“ (seit Februar 2025 im Kino) liegen nun große Hoffnungen auf den kommenden Projekten – zu denen unter anderem auch „Spider-Man 4“ gehört.

Die „Spider-Man“-Filme mit Tom Holland in der Titelrolle gehören zu den beliebtesten Ablegern des MCU (Marvel Cinematic Universe) – die bisherigen drei Solo-Abenteuer von Peter Parker spielten weltweit rund 3,8 Milliarden US-Dollar ein.

Jetzt hat Tom Holland im Rahmen einer Film-Messe endlich ein entscheidendes Detail zum kommenden vierten Teil verraten!

Tom Holland verrät „Spider-Man 4“-Detail

Die „Spider-Man“-Filme waren für Marvel und Disney bisher eine wahre Goldgrube – vor allem der dritte Teil („No Way Home“, 2021) wurde mit der Zusammenführung aller bisheriger Spidey-Darsteller (Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland) zu einem Fest für alle Fans. Und ganz nebenbei lernten sich Spider-Man Tom Holland und seine MJ Zendaya („Euphoria“, „Dune“) am Set kennen und lieben – und sind heute wahrscheinlich DAS gefragteste Star-Pärchen in Hollywood.

Ein vierter Teil war daher quasi nur eine Frage der Zeit. Für die genauen Planungen musste sich Marvel nur noch mit Sony absprechen, mit denen sich der Comic-Riese die Filmrechte für das Spider-Man-Universum teilt. Doch genau das hat man nun offenbar erfolgreich getan – sodass Tom Holland am Montag (31. März) auf der „CinemaCon“ in Las Vegas eine wichtige Entscheidung verkünden konnte.

Titel für „Spider-Man 4“ steht fest!

Der Star war zwar nicht persönlich vor Ort, schaltete sich laut „The Hollywood Reporter“ jedoch per Videonachricht zu – und verriet dabei endlich den offiziellen Titel des vierten Films: „Spider-Man: Brand New Day“.

Die nächsten Marvel-Filme im Kino:

„Thunderbolts“ (Kinostart: 1. Mai 2025)

„The Fantastic Four: First Steps“ (Kinostart: 24. Juli 2025)

„Avengers: Doomsday“ (Kinostart: 30. April 2026)

„Spider-Man: Brand New Day“ (Kinostart: 30. Juli 2026)

„Avengers: Secret Wars“ (Kinostart: 6. Mai 2027)

Es handle sich um einen „Neuanfang“, erklärte Holland – was mit Blick auf das Ende des letzten Spidey-Streifens „No Way Home“ passend erscheint. Schließlich vergisst dort die ganze Welt, wer Spider-Man oder Peter Parker ist. Auch MJ kennt ihren Superhelden-Partner am Ende nicht mehr – weswegen in Fan-Kreisen schon gemunkelt wird, dass Zendayas Rolle im vierten Teil deutlich kleiner ausfallen wird als bisher. Dafür ist „Stranger Things“-Star Sadie Sink neu mit an Bord – Details zu ihrer Rolle gibt es bisher allerdings noch nicht.

„Spider-Man: Brand New Day“ soll voraussichtlich am 30. Juli 2026 ins Kino kommen.