Sophia Thomalla: Fassungslosigkeit als sie SIE sieht – „Was zur Hölle“

In Sachen Dating und Kupplerei scheint Moderatorin Sophia Thomalla derzeit das Maß aller Dinge in der deutschen TV-Branche zu sein. Erst versuchte die 32-Jährige bei „Are you the one“ das perfekte Match zu finden. Nun setzt sie ihre Suche bei „Date or drop“ fort.

Das Konzept der Datingshow mit Sophia Thomalla ist maximal einfach. In jeder Episode treten zwei Singles als sogenannte „Picker“ auf. Sie dürfen sich in mehreren Spielrunden für einen geeigneten Kandidaten entscheiden. Diejenigen, die nicht passen, werden über eine Falltür aus der Show befördert. Blöd nur, sie dürfen die potenziellen Traumpartner nicht sehen.

Sophia Thomalla: Bei IHREM Anblick weiß selbst die Moderatorin nicht weiter

Bei manchen Kandidatinnen musste sich Sophia Thomalla jedoch ernsthaft an den Kopf fassen. So wie bei Arabella. „Ich will alles über dich wissen“, begrüßt Sophia Thomalla die Schönheit freudig in ihrer Show. Und weiter: „Woher du kommst, was du machst und was zur Hölle ist in deinem Leben schief gelaufen, dass du heute in meiner Sendung bist“, fragte die Moderatorin dezent fassungslos.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Die Mutter von Sophia Thomalla ist Simone Thomalla, ihr Vater ist André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war ihr Freund der Fußballer Loris Karius

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Kürzlich bestätigte sie mit einem Foto auf Instagram ihre Liebe zu Tennisprofi Alexander Zverev

Zuvor hatte es immer wieder Gerüchte über das vermeintliche Paar gegeben, jetzt ist es offiziell

Da konnte die 24-jährige Frankfurterin nur grinsen. Sie ziehe nur Idioten an, so die gebürtige Österreicherin, die seit mittlerweile über einem Jahr Single ist. Ob sie bei „Date or Drop“ den Richtigen findet, erfährst du am Freitagabend um 23.25 Uhr bei RTL.

