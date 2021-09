Sophia Thomalla kann es selbst kaum fassen: Jetzt darf sie es endlich verraten

Diese Frau werden wir in diesem Jahr noch häufiger sehen. Setzte sich Sophia Thomalla am Samstag noch in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ gegen TV-Sternchen Evelyn Burdecki durch, folgt schon bald die nächste große Fernseh-Herausforderung für die 31-Jährige. Und zwar bei RTL.

So wird Sophia Thomalla der Ersatz für den an Corona erkrankten Lukas Podolski in der „Supertalent“-Jury.

Sophia Thomalla zu Gast beim „Supertalent“ – weil ER ausfällt

Nach ewigen Spekulationen um die neue „Supertalent“-Jury stand es vor wenigen Wochen endlich fest: Lukas Podolski, Chantal Janzen und Michael Michalsky als Juroren werden die Juroren der neuen Staffel. Ersetzen unter anderem „Supertalent“-Ikone Dieter Bohlen.

Doch wer am Wochenende beim „Supertalent“ einschaltet, wird den Fußballprofi Lukas Podolski vergeblich suchen.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war ihr Freund der Fußballer Loris Karius

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Weil Ex-DFB-Star am Coronavirus erkrankt ist, springt stattdessen Sophia Thomalla als Gast-Jurorin ein. So schnell hatte sich die 31-Jährige wohl selbst nicht im Fernsehen wieder gesehen.

„Ich und Familienfernsehen? Kann ich selber noch nicht so richtig glauben“, schrieb Sophia Thomalla am Dienstag auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto von sich aus dem RTL-Studio. Zugegeben – die neue Jury-Rolle steht der 31-Jährigen ausgesprochen gut.

Dieser Meinung war zumindest auch RTL-Moderatorin Lola Weippert, denn sie schrieb: „Es war eine Ehre, dich als Gastjurorin dabei zu haben!“ Und trotz der anfänglichen Zweifel scheint auch Sophia Thomalla gefallen an ihrer neuen Tätigkeit gefunden zu haben. „Danke RTL für das Vertrauen. Ich hatte eine verdammt gute Zeit“, hieß es nach dem Dreh auf Instagram.

Vergangenen Samstag war Sophia Thomalla noch bei „Schlag den Star“. Doch mitten in der Show geschah etwas Unerwartetes.

Bisher waren die „Supertalent“-Zuschauer allerdings nicht so begeistert von der neuen Jury. Was das Studiopublikum über die ersten Dreharbeiten mit den neuen Juroren verraten hat, liest du hier.