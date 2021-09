Sophia Thomalla überrascht DAMIT – Fans sind sauer! „Echt jetzt?”

Sophia Thomalla moderiert auf TVNOW die Dating-Show „Are you the One?”.

Ihre Fans kennen sie auf Instagram vor allem für eins – ihre heißen Fotos. Sophia Thomalla polarisiert gerne und zeigt auch mal, was sie hat.

Dass die 31-Jährige aber nicht nur mit ihren sexy Bikini-Fotos für Aufsehen sorgen kann, hat sie jetzt wieder einmal unter Beweis gestellt. Wie gut Sophia Thomalla allerdings mit ihrem neuen Beitrag bei ihren sonst so begeisterten Followern ankommt, ist fraglich.

Sophia Thomalla – statt sexy Bikini-Fotos überrascht sie mit ihrer Meinung zur Wahl

Im kurzen Blazer-Kleid posiert die Moderatorin auf einem Barhocker. Mit ihren hohen Schuhen wirkt Sophia Thomalla eigentlich wie immer – verführerisch.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Bei „Schlag den Star” kämpfte sie gegen TV-Konkurrentin Evelyn Burdecki

Wäre da nicht die kurze Nachricht, die die Moderatorin zu dem Foto schreibt. „Guess what, ich wählte die CDU“.

Sophia Thomalla macht ihre Entscheidung in der Bundestagswahl 2021 öffentlich

Ein deutliches Statement, das Sophia Thomalla da mit ihren Fans teilt. Dass die 31-Jährige kein Problem damit hat, ihre Meinung zu sagen, zeigte sie schon in der Vergangenheit. Was viele sicherlich nicht wissen, Thomalla ist sehr an Politik interessiert und seit 2012 CDU-Mitglied.

Sophia Thomalla und Armin Laschet trafen sich im Juni zum Gespräch in Düsseldorf. Foto: IMAGO / Sven Simon

Im Wahlkampf sprach sie sogar mit Kanzlerkandidat Armin Laschet direkt.

Und auch zur Bundeswahl macht Sophia Thomalla jetzt sehr deutlich klar, welcher Partei sie sich zugehörig fühlt.

Sophia Thomalla stimmt für die CDU – ihre Fans sind geschockt

Während Sophia Thomalla anscheinend kein Problem damit hat, offen über ihre Entscheidung zu sprechen, zeigen die Kommentare, dass nicht jeder von der Wahl der 31-Jährigen begeistert ist.

Unter ihrem Foto diskutieren ihre Anhänger hitzig über die Entscheidung von Sophia Thomalla. „Guess what, ich nicht…“, schreibt eine Nutzerin. Und „Ich hoffe, das war Sarkasmus“, „Dieses Jahr kann ich das wirklich nicht verstehen“, „Echt jetzt?” und „Hast wohl die Kontrolle über dein Leben verloren“, sind nur einige der Nachrichten, die Sophia Thomalla unter ihrem Foto bekommt.

Sophia Thomalla sorgt mit ihrer Meinung zur Bundestagswahl für Furore

Einige wenige haben aber anscheinend kein Problem mit Sophias Wahl. „Jeder wie er will“, „Sehr gute Wahl, meine liebste Sophia“ und „Mutig, die Meinung öffentlich zu teilen, macht sonst kaum jemand… was wer davon hält, ist eine Sache, aber dazu zu stehen… Respekt“, heißt es.

Während ihre Fans diskutieren, hält sich Sophia Thomalla raus. Stattdessen veröffentlicht sie in ihrer Instagram-Story eine Ankündigung zum Start der neuen Staffel das „Supertalent“. In der RTL-Show sitzt sie neben den Magier-Brüdern den Ehrlich Brothers, Schauspielerin Chantal Janzen und Designer Michael Michalsky in der Jury. (sj)

Sophia Thomalla kann es selbst kaum fassen: Jetzt darf sie es endlich verraten

