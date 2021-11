Sophia Thomalla: Freund Alexander Zverev mit süßen Worten – „sehr harmonisch“

Sophia Thomalla schwebt mit Tennis-Star Alexander Zverev auf Wolke sieben. Egal, ob gemeinsam am Strand oder in Wien beim Turnier – man sieht ihnen das Glück einfach an!

Doch ist wirklich immer alles harmonisch zwischen den beiden? Das hat Sophia Thomallas Freund jetzt in einem Interview verraten.

Sophia Thomalla im Liebesglück mit Tennis-Star

Erst Anfang Oktober hat Sophia Thomalla ihr Liebesglück bei Instagram öffentlich gemacht. Mit den süßen Worten „Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel“ ließ sie ihre Fans wissen, wie glücklich sie ist. Auf dem Bild sieht man die 32-Jährige im Arm von Alexander Zverev. Beide liegen am Strand und küssen sich.

Sophia Thomalla küsst Alexander Zverev vor laufenden Kameras! Foto: IMAGO / GEPA pictures

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Sie moderiert die RTL-Kuppelshow „Date or Drop“

Aktuell ist Sophia mit Tennis-Star Alexander Zverev liiert

Nach diesem Foto haben die Fans dann natürlich darauf gewartet, dass die beiden sich auch zusammen in der Öffentlichkeit zeigen – auch das ließ nicht lange auf sich warten. Denn Sophia Thomalla lässt es sich nicht nehmen, ihren Tennis-Star anzufeuern. So wie beispielsweise in Wien. Die Fotos haben seinerzeit bei den Fans für Begeisterung gesorgt. Kein Wunder, es war schließlich das erste Mal, dass die beiden sich vor laufenden Kameras küssten.

Alexander Zverev mit süßen Worten

Doch ist wirklich immer alles so harmonisch, wie es auf den Aufnahmen aussieht? Ja, sagt Alexander Zverev im RTL-Interview. Der 24-Jährige findet für seine Liebe nur schöne Worte. „Es ist wirklich sehr sehr harmonisch, wir haben ne schöne Zeit zusammen“, sagt er. Und: „Wir haben uns noch kein einziges Mal gestritten.“

Scheint ganz so, dass die beiden ihr perfektes Match gefunden haben. Der 24-Jährige glaubt, dass es auch daran liegt, dass sie das Leben des jeweils anderen so gut verstehen. Also das viele unterwegs sein und wenig Zeit haben. „Wir können unseren Plan so gestalten, wie wir ihn selber gestalten wollen und das Beste daraus machen“, sagt der Tennis-Star.

Dass er sehr glücklich ist, sehe man übrigens auch an seinem Tennis. „Auf dem Tennisplatz sieht man ja immer, wie es dir im persönlichen Leben geht“, erklärt er. „In Wien hab ich unglaublich gut gespielt.“

Und selbst, wenn es mal nicht so gut läuft, ist Sophia Thomalla da, um ihren Liebsten aufzumuntern. So wie zuletzt in Paris.