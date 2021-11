Sophia Thomalla: Bittere Nachricht für Freund Zverev! Doch SO tröstet sie ihn

RTL-Moderatorin Sophia Thomalla scheint überglücklich! Nach Bekanntgabe ihrer Beziehung zu Tennis-Ass Alexander Zverev zeigt sich die „Date or Drop“-Moderatorin schwer verliebt, folgt ihrem Schatz überall hin.

So unterstützte Sophia Thomalla den Sportler auch live beim ATP-Masters-Turnier in Paris am Samstag, wo der allerdings eine Niederlage einstecken musste. Doch seine Freundin Sophia Thomalla hat da schon das Richtige zum Trösten.

Sophia Thomalla tröstet Alexander Zverev nach verlorenem Match

Seit Alexander Zverev mit der TV-Beauty zusammen ist, kann er sich ihrem Rückhalt sicher sein. Sophia Thomalla begleitet den 24-Jährigen zu vielen Spielen, zuletzt war sie bei dem ATP-Masters-Turnier in Paris an der Seite ihres Freundes.

------------------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Sie moderiert die RTL-Kuppelshow „Date or Drop“

Aktuell ist Sophia mit Tennis-Star Alexander Zverev liiert

----------------------------------

Aber wie heißt es so schön? Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Zverev musste sich gegenüber dem Russen Daniil Medvedev geschlagen geben. Er verlor das Rolex-Halbfinale mit zwei Sätzen 2:6.

Immerhin: Sophia Thomalla war vor Ort, um ihren Sportler direkt zu trösten. Daneben widmete sie ihm auch noch einen süßen Beitrag auf Instagram, schrieb zu zwei Fotos, auf denen sich das Paar auch innig küsste: „Verloren, aber trotzdem gewonnen.“

Ein zwinkernder Smiley betont, dass die beiden Verliebten so eine Niederlage wohl aktuell nicht aus ihrer guten Laune holen kann.

+++ Sophia Thomalla packt pikante Details über ihr Liebesleben mit Alexander Zverev aus: „Hoffentlich kann er das“ +++

Sophia Thomalla: Freund reagiert auf Turtel-Fotos

Und der Beistand von Sophia scheint zu wirken, auch Alexander Zverev teilt die Fotos in seiner Instagram-Story, versieht sie mit drei roten Herzen.

Der Tennis-Profi gibt außerdem einen Einblick darüber, dass er und Sophia Thomalla sich offenbar noch einen schönen und romantischen Abend in Paris gemacht haben – einschließlich Silvio Heinevetter, dem Ex-Freund von Sophias Mutter Simone.

Die Fotos von Sophia Thomalla und ihrem neuen Freund kommen in jedem Fall gut an. Erst kürzlich waren die Fans verzückt über eine besondere Liebes-Botschaft. Alles dazu hier.