Sophia Thomalla teilt süße Nachricht – „Ihr 2 seid so süss!!!“

Für Sophia Thomalla könnte es privat gerade nicht besser laufen. Die Instagram-Schönheit schwebt auf Wolke sieben. Kein Geringerer als Olympiasieger Alexander Zverev ist der neue Mann an ihrer Seite. Nach seinem gewonnenen Tennisturnier am Sonntag machte der Sportler seiner Freundin eine öffentliche Liebeserklärung in seiner Siegerrede.

Jetzt legt Sophia Thomalla auf Social Media nach. Und spricht dabei auch direkt den Altersunterschied der beiden an.

Sophia Thomalla macht es öffentlich

„Congrats my love! Ich könnte nicht stolzer auf dich sein!“, kommentierte die Schauspielerin auf Instagram und postete dazu ein Bild von Alexander mit Pokal in der Hand. Ein anderes zeigt ihn und Sophia beim innigen Kuss.

Sophia Thomalla küsst Alexander Zverev vor laufenden Kameras! Foto: IMAGO / GEPA pictures

Zverev hatte am Sonntag in Wien sein fünftes Turnier in diesem Jahr gewonnen und in seiner Sieger-Rede auch seiner Freundin süße Worte gewidmet.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Sie moderiert die RTL-Kuppelshow „Date or Drop“

Aktuell ist Sophia mit Tennis-Star Alexander Zverev liiert

Er sagte: „Danke, dass du an meiner Seite bist neuerdings. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen eine Trophäe anfassen“, so der Tennis-Star und fügte hinzu: „Noch zehn Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten.“

Sophia Thomalla, die mit ihren 32 Jahren 8 Jahre älter ist als der 24-Jährige, schrieb zu den süßen Bildern, die sie veröffentlichte, obendrein: „Ich bin erschöpfter als du. Muss wohl am Alter liegen…“

Sophia Thomalla: „Ihr 2 seid so süss!!!“

Altersunterscheid hin oder her, ihre Fans finden die Liebeserklärung der Schauspielerin gelungen. Sie kommentieren unter anderem:

„Ihr 2 seid so süss!!! Was für eine Liebeserklärung war das bitte. Ich wünsche euch nur das Allerbeste und mindestens 10 weitere Jahre zusammen“

„Das war für mich der Post des Jahres“

„Tolles Paar“

„Herzlichen Glückwunsch euch und natürlich für den Sieg“

„Top Leistung, top Jahr 5 Titel... weiter so.… mit Madame Thomalla kommen noch sehr sehr viele Titel hinzu und einige Bambinis“

Nach seinem Turniersieg in Wien spielt der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev nun beim Tennis-Turnier in Paris und muss nach einem Freilos in Runde zwei gegen den Weltranglisten-34. Dusan Lajovic aus Serbien antreten.

Mal sehen, was es nach diesem Spiel für gegenseitige süße Liebesbekundungen von ihm und Sophia Thomalla gibt…

