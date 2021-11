Sophia Thomalla macht überraschendes Geständnis – ob Alexander Zverev DAS gefallen wird?

Anfang Oktober lässt Sophia Thomalla die Liebes-Bombe platzen: Sie datet den acht Jahre jüngeren Tennisprofi Alexander Zverev.

Nach „Rammstein“-Frontmann Till Lindemann, Sänger Andy LaPlegua, Musiker Gavin Rossdale und Fußballspieler Loris Karius hat sich Sophia Thomalla erneut in einen Sportler verguckt. Umso überraschender kommt da die Aussage, die die TV-Moderatorin nun in ihrem Podcast fallen lässt.

Sophia Thomalla: Die Zeit der sexy Fotos aus dem Fitnessstudio sind vorbei

Bei Instagram zeigt Sophia Thomalla gerne, was sie hat. Die heißen Kurven der 32-Jährigen sprengen regelmäßig das Netz. Kein Wunder bei den zahlreichen Bikini-Fotos, die sich auf dem Profil der Berlinerin finden lassen.

Doch es hat auch eine Zeit gegeben, in der sorgte Sophia Thomalla weniger mit ihren Rundungen für Aufsehen, sondern aufgrund ihres durchtrainierten Bodys. Definierte Bauchmuskeln, breite Schultern, gestählte Muskeln in Armen und Beinen: So posierte die Fernsehschönheit noch im Sommer 2020 vor der Handykamera.

Zu diesem Zeitpunkt ist Sophia noch mit Fußballer Loris Karius liiert gewesen. Seit der Trennung fehlt von den sexy Sport-Schnappschüssen jedoch jede Spur. Und das hat auch einen guten Grund, wie Sophia Thomalla im Podcast „Künstliche Intelligenz“ erklärt.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Die Mutter von Sophia Thomalla ist Simone Thomalla, ihr Vater ist André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war ihr Freund der Fußballer Loris Karius

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Kürzlich bestätigte sie mit einem Foto auf Instagram ihre Liebe zu Tennisprofi Alexander Zverev

Sophia Thomalla gesteht: Sport „ist eine Höllenqual für mich“

„Ich hab noch nie einen Tag gehabt, wo ich dachte: 'Geil, nachher darf ich wieder zum Sport gehen'“, gesteht das Model. Stattdessen müsse sie sich jedes Mal dazu überwinden, ein Workout zu machen. „Da erst einmal hinzukommen, ist eine Höllenqual für mich.“

Sophias Motto scheint also eher „Sport ist Mord“ zu sein. Ob ihrem neuen Freund Alexander Zverev das gefallen wird? Schließlich dreht sich alles im Leben des 24-Jährigen um Fitness und Gesundheit.

Sophia Thomalla fiebert bei einem Turnier in Wien eifrig mit ihrem Freund Alexander Zverev mit. Foto: IMAGO / Claudio Gärtner

Dass Sophia Thomalla trotzdem die richtige Frau für Zverev ist, wird allerdings auch im Podcast klar, als sie betont, wie gern sie anderen Menschen beim Sport zusieht: „Sport machen finde ich ja wesentlich unattraktiver als Sport zuzugucken.“ Puh, da hat der Alex aber nochmal Glück gehabt.

