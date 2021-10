Sophia Thomalla: Sexy Foto lässt Fans ausflippen – „Wow, wow, wow“

Dass Sophia Thomalla zu ihren Kurven steht und zeigt, was sie hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Auf ihren Instagram-Fotos geizt sie nicht mit ihren Reizen. Auch ihre Outfits in TV-Shows lassen ihre Fans regelmäßig ausflippen.

So wie jüngst das super knappe Kleid, das Sophia Thomalla in ihrer neuen TV-Show „Date or Drop“ getragen hat.

Sophia Thomalla: Gewagtes Outfit in neuer Datingshow

Erst moderierte die 32-Jährige „Are you the one?“, jetzt sucht die neue Paare in der RTL-Kuppelshow „Date or Drop“. Das Prinzip der neuen Show von Sophia Thomalla ist denkbar simpel: In jeder Sendung gibt es zwei Singles, die so genannten „Picker“.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

moderiert die RTL-Kuppelshow „Date or Drop“

Ihnen gegenüber stehen potentielle Datepartner. Die Krux: Zu Gesicht bekommen die „Picker“ sie erstmal nicht. In mehreren Runden haben die Singles dann die Chance, durch verschiedene Aufgaben heraus zu finden, wer am besten zu ihnen passt. Und was passiert mit den anderen? Die werden durch eine Falltür nach unten aus der Show befördert.

Sophia Thomalla: „Mit den Beinen schlägst du mehr Asse als Alex“

Seit Mitte Oktober unterhält Sophia Thomalla Freitagabend die Fernsehlandschaft. Dabei sorgt sie aber nicht nur mit ihrer Sendung für Begeisterung, sondern auch mit ihren Outfits.

Das wird vor allem unter ihrem neusten Instagram-Foto deutlich. Das Bild ist ein Foto aus ihrer neuen Sendung. Lasziv guckt Sophia Thomalla in die Kamera. Die Haare fallen ihr auf einer Seite über die Schulter. Sie trägt ein blaues Kleid, das zumindest untenrum nicht mehr viel Spielraum für Fantasie lässt. Denn das Kleid ist denkbar knapp.

Eine Tatsache, die auch so manch einem Fan auffällt. Einer fragt beispielsweise: „Hast du den Waffenschein für das Kleid dabei?“. Ein anderer erkundigt sich, ob das ein Unterhemd oder eine Bluse sei. Schließlich geht das Kleid gerade mal kurz über ihren Po. Für den Großteil der Fans kein Problem. Im Gegenteil:

„Mit den Beinen schlägst du mehr Asse als Alex“

„Aaaaaalter, deine Beine“

„Du bist eine sehr schöne Frau“

„Du siehst Hammer aus“

„Krass. Wo hören diese langen Beine auf?“

„Wow, wow, wow“

Alexander Zverev und Sophia Thomalla outeten sich Anfang Oktober als Liebespaar. Foto: IMAGO / Sven Simon

Sophia Thomalla schwebt übrigens gerade im siebten Himmel. Ihr Auserwählter: Tennis-Star Alexander Zverev. In einem Interview hat die 32-Jährige nun intime Details über das Liebesleben mit ihm ausgepackt. Mehr dazu liest du hier >>>>. (abr)