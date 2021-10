Sophia Thomalla zeigt sich öffentlich mit Alexander Zverev – der macht pikante Andeutung

Auf diese Bilder haben die Fans von Sophia Thomalla und Alex Zverev gewartet!

Erst ein Lächeln, dann ein verliebter Blick, dann der Kuss – zum ersten Mal küsst sich das Paar vor laufenden Kameras. Und Alex Zverev setzt noch einen oben drauf. In einem Interview macht er eine pikante Andeutung über seine Beziehung mit Sophia Thomalla.

Sophia Thomalla zeigt sich öffentlich mit Alexeander Zverev

Hach, muss Liebe schön sein! Während Sophia Thomalla in ihrer neuen RTL-Show „Date or Drop“ einsame Herzen zusammenbringen will, hat sie privat ihr Herz schon längst verschenkt. Und zwar an Tennis-Star Alexander Zverev!

Sophia Thomalla unterstützt ihren neuen Freund und feuert ihn an. Foto: IMAGO / Claudio Gärtner

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

moderiert die RTL-Kuppelshow „Date or Drop“

Erst vor wenigen Wochen machte die Moderatorin ihre Liebe mit einem Instagram-Post offiziell. Auf dem dazugehörigen Bild küssen sich die beiden innig, während sie offensichtlich am Strand in der Sonne liegen.

Doch auf einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt mussten Fans seither warten – bis jetzt! Beim ATP-Turnier in Wien feuerte Sophia Thomalla ihren Freund nicht nur an, sondern küsste ihn auch noch leidenschaftlich vor laufenden Kameras. Und nicht nur das: In einem Interview mit der „Kronenzeitung“ spricht der Tennis-Star auch ganz offen über seine neue Liebe – und verrät ein pikantes Detail.

Sophia Thomalla und Alexander Zverev: Er verrät pikantes Detail

Er gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn es um seine neue Freundin geht. „Sophia ist sehr verständnisvoll, weiß, was mir Tennis bedeutet“, sagt Zverev. Aber sie selbst sei ja auch eine Frau, die viel unterwegs ist. Aber wie lang sind die beiden eigentlich schon zusammen? Das weiß bislang niemand so genau.

Alexander Zverev macht da allerdings so eine Andeutung gegenüber der „Kronenzeitung“: „Nur weil es jetzt öffentlich wurde, heißt es nicht, dass wir nicht schon länger zusammen sind.“ Er und Sophia Thomalla sind scheinbar auch Asse im Versteckspiel. (abr)