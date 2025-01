Sophia Thomalla den Tränen nah – Grund sind diese herzzerreißenden Worte von Zverev

Alexander Zverev hat es leider auch im dritten Anlauf nicht geschafft, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Jannik Sinner war am Sonntagmorgen (26. Januar) einfach zu gut und besiegte den deutschen Tennisspieler im Australian-Open-Finale mit 6:3, 7:6 und 6:3.

Sophia Thomalla musste die bittere Niederlage ihres Freundes live vor Ort mitansehen. Nach dem Spiel konnte auch die sonst so taffe Powerfrau ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten.

Sophia Thomalla weint bei Siegerehrung

Nach dem verlorenen Australian-Open-Finale kämpft Alexander Zverev immer wieder mit seinen Emotionen. Bei der Siegerehrung fließen die Tränen und es kommt zu einer bewegenden Szene. Jannik Sinner, der wenige Minuten zuvor noch sein Gegner auf dem Platz war, richtet ein paar rührende und aufmunternde Worte an seinen derzeit ärgsten Kontrahenten. Die Mikros sind zu weit weg, aber die Körpersprache sagt alles.

+++ Alexander Zverev am Boden – Jannik Sinner gewinnt Finale der Australian Open +++

Und wie es sich bei einem Grand-Slam-Finale so gehört, muss auch der Zweitplatzierte am Ende noch ein paar Worte an das Publikum richten. Nachdem sich der Deutsche etwas gefangen hat, kann er auch schon wieder etwas lächeln und gratuliert Jannik Sinner fair zu seinem zweiten Australian-Open-Sieg in Folge. „Du bist einfach der derzeit der beste Tennisspieler der Welt, du hast es verdient.“

Alexander Zverev mit großer Rede

„Ich danke auch meinem Team. Wir haben wirklich auch alles richtig gemacht, aber ich bin einfach nicht gut genug“, führt der 27-Jährige seine herzzerreißende Rede fort. Bei diesen Worten ringt auch Freundin Sophia Thomalla mit den Tränen. Sie hat das komplette Spiel über von der Tribüne mitgefiebert und hätte ihrem Liebsten den ersten Grand-Slam-Sieg seiner Karriere so sehr gewünscht.

Zum Schluss richtet er noch ein paar emotionale Worte ans Publikum. „Ihr wart sehr fair und habt mich bis in Endspiel gepusht. Ich kann euch nicht sagen, ob ich jemals das Glück und die Ehre habe, diese Trophäe in die Luft zu halten. Aber ich kann euch versprechen, dass ich es immer wieder versuchen werde.“ Eine große Rede eines großen Sportlers.