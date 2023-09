Sophia Thomalla sorgt mit Bild für Aufsehen – „Schwanger?“

Sophia Thomalla gehört wohl zu den erfolgreichsten Frauen hierzulande. Sie ist nicht nur Moderatorin, sondern auch beliebtes Model und knallharte Business-Frau. Es überrascht demnach nicht, dass sie auch auf Instagram mittlerweile eine beachtliche Summe an Followern hat. Rund 1,3 Millionen Menschen verfolgen das Leben der 33-Jährigen.

Auf Social Media gibt die „Are you the One?“-Moderatorin regelmäßige Einblicke in ihr Privatleben. Dabei zeigt sie sich hin und wieder auch mit ihrem Freund und Tennis-Profi Alexander Zverev. Am Mittwoch (27. September) postet Sophia Thomalla allerdings ein Foto, das für ordentlich Aufsehen bei ihren Fans gesorgt hat.

Sophia Thomalla heizt Schwangerschaft-Gerüchte an

Auf dem Foto sieht man die 33-Jährige gemeinsam mit Alexander Zverev. Das Paar sitzt auf einer Couch, er gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Dabei hält Sophia Thomalla vier Panda-Kuscheltiere in der Hand und grinst dabei wie ein Honigkuchenpferd. So weit, so gut.

Doch schaut man in die Bildbeschreibung, werden einige Fans sofort stutzig. „Eine Trophäe fürs Regal und vier Pandas für das Kinderzimmer bringen wir schon mal nach Hause“, schreibt die beliebte Moderatorin unter dem Schnappschuss mit ihrem Liebsten. Kinderzimmer? Was hat das zu bedeuten?

Sophia Thomalla: DAS steckt wirklich hinter dem Bild

Wer genau hinsieht, dem wird klar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev erwarten kein Baby. Mit dem Instagrambeitrag erlaubt sich die Moderatorin lediglich einen Scherz. Mit ihrem Kommentar meint sie nämlich das ehemalige Kinderzimmer ihres Freundes in dessen Elternhaus in Hamburg. Erst vor kurzem veröffentlichte die 33-Jährige ein Bild aus dem ehemaligen Schlafzimmer des Tennis-Profis.

Während manche Fans wirklich denken, dass Sophia Thomalla schwanger ist, durchschauen andere diesen Witz sofort. „Jetzt denke alle, du seist schwanger, haha. Glückwunsch zum Sieg“, schreibt ein Follower. Ein weiterer User kommentiert: „Mann, Leute, mit Kinderzimmer ist sein Zimmer zu Hause gemeint. Cooler Witz, liebe Sophia.“

Na ja, was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden…