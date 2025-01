Sophia Thomalla strahlt nach Zverevs Worten: „Wir haben es geschafft“

Seit nun mehr als drei Jahre sind die Unternehmerin Sophia Thomalla (35) und das deutsche Tennis-Ass Alexander Zverev (27) ein Paar. Im Moment dreht sich alles um seine Tennismatches. Denn am Freitag (24. Januar 2025) steigt ein echtes Highlight für Alexander – das Halbfinale der Australian Open gegen keinen Geringeren als Starspieler Novak Djokovic. Dennoch versucht das Paar am Rande des Turniers so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen.

Dies hat ja womöglich auch Einfluss auf seine Leistungen und beflügelt ihn zusätzlich. Besonders aufmerksamen Journalisten und Zuschauern fiel dabei ein besonderes Ritual des Paares vor dem Viertelfinale auf. Was haben sich Alexander und Sophia da angewöhnt? Nach dem Match ging ein Journalist dem Ganzen auf den Grund und löcherte beide mit Fragen.

Sophia Thomalla und Alexander Zverev haben ein unverzichtbares Ritual

Mit dieser kuriosen Aktion hätte Alexander Zverev im Vorfeld wohl nicht gerechnet. Normalerweise ist er es gewöhnt, nach seinen Tennismatches Fragen zu seiner Leistung Rede und Antwort zu stehen. Doch dieses Mal war etwas anders! Ein Journalist sprach ihn live mit einem Mikrofon laut in der Arena als Erstes auf das Paarritual an: „Du musst mir mal erklären, was ihr da macht?“

Um Licht ins Dunkel zu bringen: Die beiden haben sich einen speziellen Handschlag angeeignet, der viele vor ein großes Rätsel stellt. Die Neugierde des Journalisten war sogar so groß, dass er ein Video des gemeinsamen Handshakes live im Stadion auf der großen Leinwand zeigte. Die Publikumsreaktionen waren dabei eindeutig: So war ein gellendes Lachkonzert wahrnehmbar!

Sophia Thomalla und Alexander Zverev erreichten „die Spitze der deutschen Coolness“

Alexander Zverev war sichtlich verblüfft und fragte ihn amüsiert: „Was machst du mit mir? Ich habe gerade erst vier Stunden gespielt.“ Über seine tiefe Verbundenheit zu Sophia sagte er, dass sie seit dreieinhalb Jahren liiert wären. Darüber hinaus seien sie Deutsche und es gäbe nichts Cooleres, was deutsche Menschen machen könnten. „Die Spitze der deutschen Coolness“ sei hiermit erreicht. Zudem fügte er hinzu: „Wir haben es geschafft.“

Mit dieser überraschenden Antwort brachte er die zahlreichen Zuschauer zum Lachen – regte sie zum tosenden Applaus an. Es bleibt spannend abzuwarten, ob dieses unverzichtbare Ritual ihn im Halbfinale wieder zu Höchstleistungen antreiben wird. Eins steht fest: Im Viertelfinale konnte seine Herzensdame Sophia ihm schon einmal sehr weiterhelfen. Vielleicht überlegen sich die zwei ja auch ein ganz neues Ritual!