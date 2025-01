Sophia Thomalla: Endlich gibt es was zu verkünden

Fans des Reality-TVs dürften schon sehnsüchtig darauf gewartet haben, nun ist es offiziell: Sophia Thomalla deutet die frohe Botschaft im Netz an, RTL bestätigt es kurze Zeit später.

Während die Unternehmerin und Freundin von Tennis-Star Alexander Zverev derzeit bei den Australien Open ihren Schatz kräftig unterstützt und seinem Halbfinalspiel am Freitag (24. Januar) entgegenfiebert, findet die 35-Jährige zwischendurch noch Zeit für einen sexy Instagram-Post.

Und der hat es in sich!

Sophia Thomalla: Es gibt was zu verkünden

„Wer ist bereit für eine neue Are You The One Staffel??“, fragt Sophia Thomalla ihre Follower und deutet damit auf eine neue Runde der Kuppelshow hin, die in der Regel bei RTL+ läuft. Dazu postet das Model ein Foto von sich im bunten Mini-Sommerdress, der das Dekolleté und die Beine besonders gut zur Geltung bringt.

Finden auch ihre Fans, die unter anderem schreiben: „Tolles Bild“ oder „Traumfrau für mich“. Und ein Fan stellt die Frage, die wohl jeder „Are You The One“-Fan gerne wissen möchte: „Zeit wird’s! Wann geht’s denn endlich los?“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

RTL lüftet schließlich das große Geheimnis um den Start der neuen sechsten Staffel. „Am 4. Februar 2025 startet die 6. reguläre Staffel der beliebten Dating-Reality, moderiert von Sophia Thomalla“, heißt es in einer Presseerklärung.

Insgesamt werden wieder 21 Singles ihr Glück nach dem Perfect Match suchen mit dem Ziel, auch noch 200.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. 21 neue Folgen sind geplant plus eine Reunion-Show, die eine Woche nach der letzten regulären Episode in der Mediathek bei RTL+ abrufbar sein wird.

Doch bevor es losgeht, widmet sich Sophia Thomalla aber erst mal ihrem Freund und seiner Sportkarriere. Alexander Zverev wird am kommenden Freitag gegen Novak Djokovic das Halbfinale des Grand-Slam-Turniers bestreiten und darauf hoffen, seinen „Grand-Slam-Fluch“ gegen den Serben zu besiegen. Sophia Thomallas bessere Hälfte traf in seiner Karriere bereits vier Mal in einem Major-Turnier auf Djokovic – ein Sieg war nie drin.