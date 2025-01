Nach flottem Spruch von Alexander Zverev – Sophia Thomalla reagiert deutlich

Statt Singles auf Koh Samui zusammenzubringen, verbringt Moderatorin Sophia Thomalla ihre Zeit aktuell in Australien. Dort unterstützt sie ihren Freund und Tennisprofi Alexander Zverev bei einem der größten Tennisturniere der Welt, den Australian Open.

Sie verpasst dabei kein Spiel und feuert ihren Liebsten von der Tribüne aus an. Und das scheint zu funktionieren: Der Deutsche hat bereits das Halbfinal erreicht. In einem Interview nach einem fulminanten Sieg gegen Ugo Humbert kommt er plötzlich auf Sophia Thomalla zu sprechen – und macht eine vielsagende Anspielung.

Die ehemalige Spielerin Andrea Petkovic fängt den Tennisprofi nach seinem Spiel gegen den Franzosen zu einem Interview auf dem Feld ab. Sie stellt fest, dass Alexander Zverev ungewöhnlich wenig Pause während seiner Matches macht. „Du siehst wie ein Mann auf einer Mission aus. Du nimmst dir so wenig Zeit auf der Bank, bist du in Eile, hast du ein Date mit Sophia?“, fragt Petkovic schmunzelnd.

Sofort schwenkt die Kamera auf die Moderatorin, die mit einem Lächeln auf der Tribüne sitzt. Die Antwort ihres Gatten zaubert ihr dann sogar ein Grinsen aufs Gesicht. „Ich habe ein Date mit dem Trainingsplatz später. So bin ich nun mal. Ich setze mich nicht so häufig hin“, so der Profi. Dann wird es plötzlich ganz schön pikant.

Sophia Thomalla reagiert deutlich auf Anspielung

„Ich denke, ich bin schnell auf dem Tenniscourt – aber nur auf dem Tenniscourt“, sagt Zverev mit einem Augenzwinkern. Während das Publikum nach dieser Anspielung lacht, wird sofort das Gesicht von Sophia Thomalla wieder eingeblendet. Die scheint die Andeutung ihres Liebsten ebenso lustig zu finden und lacht lauthals mit.

Kurz darauf beendet Andrea Petkovic das Gespräch mit der deutschen Tennishoffnung langsam, aber sich. „Bevor es hier noch unangenehmer wird“, sagt sie lachend und stellt ihm die letzte Frage.