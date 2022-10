Sophia Thiel trägt nasse Bluse – sie trägt keinen BH

Heiß, heißer – Sophia Thiel. Die Fitness-Influencerin zeigt sich im Netz gerade von ihrer besonders sexy Seite.

Für ein Fotoshooting ließ sich die 27-Jährige einen Wet-Look verpassen – nass bis auf die Haut! Und was dabei vor allem bei den Männern für Schnappatmung sorgen dürfte: Sophia Thiel trägt unter dem nassen Outfit keinen BH.

Sophia Thiel trägt keinen BH – man sieht fast alles

Die Sportbegeisterte scheint mittlerweile wieder voll in ihrem Influencer-Element zu sein, postet wieder regelmäßig Content und steht zu ihren plötzlichen Kurven. Doch es gab eine Zeit, da wirkte Sophia unsicher, legte sogar eine lange Pause ein. Später machte sie das Geständnis, eine Essstörung zu haben und Zeit für sich gebraucht zu haben.

Egal ob mit weniger oder mehr Gewicht: Ihre Fans lieben sie sowieso. Und besonders für ihr neuestes Foto wird die gebürtige Bayerin auf Instagram jetzt gefeiert.

In einer weißen durchnässten Bluse ohne BH sitzt Sophia Thiel auf einem Stuhl, lächelt verträumt in die Kamera. Swiped man weiter, folgen noch drei weitere Bilder dieser Art. „Wow mega. Schöne Bilder“, schreibt ein Fan. Weitere Kommentare lauten:

„Sehr sexy“

„Der Look steht dir“

„Du siehst mega gut aus“

„Sie sieht so gesund und erholt aus. Mega Frau“

Was der Anlass für das Fotoshooting war, verrät Sophia Thiel noch nicht. Ihre Fans dürfen also gespannt sein.

