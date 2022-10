ESC 2023: Entscheidung gefallen! Endlich herrscht Gewissheit

Das Warten hat ein Ende, jetzt ist es endlich raus! Der neue Austragungsort des Eurovision Song Contest 2023 (ESC) steht nun fest.

Die nächste Ausgabe findet in Liverpool statt. Das Geheimnis um den ESC wurde am Freitagabend (7. Oktober) in der „The One Show“ der BBC gelüftet.

ESC 2023: Austragungsort steht endlich fest

Eigentlich war es die Ukraine, die die Musikveranstaltung im kommenden Jahr hätte austragen dürfen. In diesem Jahr gewann schließlich die ukrainische Band Kalush Orchestra in Turin. Doch aufgrund der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine hat nun Großbritannien die Austragung übernommen. Aus Sicherheitsgründen wurde das von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) so beschlossen.

Dann findet der ESC statt:

Halbfinals: 9. und 11. 2023

Finale: 13. Mai 2023

Beim ESC in Turin wurde der britische Sänger Sam Ryder auf den zweiten Platz gewählt, Großbritannien als Austragungsort zu nehmen, war demnach die logische Schlussfolgerung. Bis zuletzt war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Liverpool und Glasgow. Städte wie Leeds, Manchester, Birmingham oder Newcastle schieden zuvor bereits aus.

Insgesamt 20 Städte bekundeten Interesse, den ESC 2023 auszurichten. Am Ende wurde es also Liverpool.

Und auch der genaue Ort in Liverpool, an dem das Musikspektakel stattfinden wird, verriet die BBC: Das Finale am 13. Mai 2023 steigt in der Liverpool Arena.