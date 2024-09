Sonja Zietlow lässt die Bombe platzen – jetzt ist die Katze aus dem Sack

Eben moderierte Sonja Zietlow noch aus dem Dschungelcamp in Südafrika, steht die 56-Jährige schon wieder für das nächste RTL-Format vor der Kamera. Mit der Legenden-Show landete der Sender einen vollen Erfolg – Traumquoten Folge für Folge.

An diesen Erfolg will natürlich auch die 2. Staffel von „Die Verräter – Vertraue Niemanden“ anknüpfen. Einen ganz entscheidenden Faktor spielen da natürlich die Protagonisten. Nun wurden die ersten drei Promis verraten – und der Anruf kam natürlich höchstpersönlich von Chefin Sonja Zietlow.

„Hallo, hier ist Sonja. Ihr seid dabei, bei der 2. Staffel ‚Die Verräter‘. Ihr seid herzlich willkommen auf meinem Schloss der Verräter“, sagt die Moderatorin in einem gelben Anzug grinsend in die Handy-Kamera. Die freudige Botschaft bekommen die ersten drei Kandidaten per Video-Call direkt mitgeteilt.

Und per Instagram wird den RTL-Zuschauern auch direkt die erste Reaktion der Promis gezeigt – zumindest von zweien. Schauspieler und TikTok-Star Helge Mark ist der erste, der sich freuen darf. Er kann sein Glück kaum fassen.

RTL mit besonderer Überraschung

Auch Influencerin und Ex-„Bachelorette“ Gerda Lewis meint: „Das war wirklich mein absoluter Traum!“ Seit sie bei RTL 2019 die Rosen verteilt hat, ist sie in keiner TV-Show mehr aufgetreten – nun ist es wieder soweit. Und sie bekommt Gesellschaft von einer weiteren Ex-Bachelorette: Jessica Haller.

Als diese jedoch von Sonja Zietlow angerufen wird, geht sie einfach nicht dran. Womöglich weil die 34-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch im Krankenhaus lag. Aufgrund unerträglicher Rückenschmerzen entschied sich die Mutter einer kleinen Tochter zu einer Operation an der Wirbelsäule (hier mehr dazu).

Ob die drei von insgesamt 16 Prominenten sich als Verbündete oder Kontrahenten bei „Die Verräter – Vertraue Niemand“ gegenüberstehen, das erfährst du ab Donnerstag, dem 10. Oktober, in einem Halloween-Spezial. Als Überraschung sind zeitgleich die ersten beiden Folgen auf RTL+ abrufbar. Danach gibt es wöchentlich immer eine neue Folge der achtteiligen Staffel exklusiv auf RTL+ zu sehen.