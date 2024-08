Sonja Zietlow: Nach dem „Dschungelcamp“ herrscht Gewissheit

Es vergeht kein Tag im Dschungelcamp der Legenden, an dem es nicht zu unerwarteten Wendungen kommt. Nicht nur die Camper haben keine Ahnung, was als nächstes passiert. Auch die RTL-Zuschauer werden regelmäßig von den Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen überrascht.

Was allerdings keinen so wirklich verwundert, sind die hohen Reichweiten, die RTL mit dem Dschungelcamp einfährt. Seitdem die erste Sendung ausgestrahlt wurde, kann der Kölner Sender in Sachen Quoten ganz oben mitspielen. Am Donnerstag (29. August) haben Sonja Zietlow und ihr Team einen besonderen Grund zur Freude.

Sonja Zietlow lässt Konkurrenz alt aussehen

Am Donnerstagabend (29. August) zeigte RTL den 15. Tag im Dschungelcamp der Legenden. Die Kandidaten gaben nochmal alles, um dem Titel und dem Preisgeld von 100.000 Euro einen Schritt näherzukommen. Schließlich ist am Sonntagabend (1. September) bereits das große Finale.

+++ „Dschungelcamp“: Plötzlich blendet RTL eine Warnung ein – „Aggressiv“ +++

Der Kampf um den Einzug in die alles entscheidende Runde scheint für die Zuschauer besonders interessant zu sein. Zumindest sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, schalteten am Donnerstagabend rund 2,52 Millionen Zuschauer ein. Und das ist nicht die einzige gute Nachricht.

Sonja Zietlow hat Grund zur Freude

Der Endspurt von „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ sorgt bei RTL nochmal für einen richtigen Aufschwung. Mit Tag 15 konnte man den bislang höchsten Marktanteil der Staffel holen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag dieser nämlich bei sage und schreibe 23,8 Prozent! Da dürften sich Sonja Zietlow und ihr Team aber durchaus freuen.

+++ Jan Köppen: Wenige Tage nach der „Dschungelcamp“-Ausstrahlung erfährt er die Nachricht +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt das Dschungelcamp der Legenden täglich ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die jeweiligen Folgen gibt es jedoch für Abonnenten von RTL+ bereits einen Tag vorher im Stream.