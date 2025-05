„Sommerhaus“-Star erlebt Horror-Nacht – „Dachte, ich muss sterben“

Sie ist wunderschön, erfolgreich und teilt ihr Leben tagtäglich mit ihren 804.000 Instagram-Followern. Vanessa Mariposa arbeitet als Influencerin, Model und Reality-Star. Ihre Karriere begann mit ihrer Teilnahme an der Prosieben-Show „GNTM“ im Jahr 2008. Es folgten Auftritte in Formaten wie „Ex on the Beach“, „Are You the One“ und dem „Sommerhaus der Stars“.

Für gewöhnlich versprüht die 32-Jährige Lebensfreude und teilt sonnige Fotos mit ihren Instagram-Followern. Doch in ihrem neuesten Video spricht die Influencerin plötzlich ein ernstes Thema an, das ihre Fans in eine Art Schockstarre versetzt.

„Sommerhaus“-Star bekommt K.o.-Tropfen verabreicht

Auf ihrem Instagram-Profil berichtet Vanessa Mariposa ihren Followern von dem wohl schlimmsten Abend ihres Lebens. Gemeinsam mit einer Freundin wollte der „Sommerhaus“-Star eine Party auf Mallorca besuchen und ausgelassene Stunde verbringen. Drei Stunden lang war das Freundinnen-Duo auf der Rooftop-Party und hat nur drei Gläser Wein getrunken.

Doch plötzlich kippt die Stimmung und den beiden Frauen geht es immer schlechter. Vanessa berichtet in einem Instagram-Video: „Schlagartig ging’s uns beiden richtig, richtig schlecht und ich hab sofort gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht.“ Scheinbar wurden den Freundinnen unbemerkt K.o.-Tropfen in ihre Drinks gekippt. Und das, obwohl sie eigentlich sehr gut auf ihre Getränke aufgepasst hatten.

Der „Sommerhaus“-Star musste sich daraufhin mehrmals übergeben und konnte nicht mehr selbstständig laufen. Die Erinnerungen an den Abend sind traumatisch, völlig aufgelöst erzählt Vanessa: „Ich dachte wirklich, ich muss sterben!“ Als es ihr wieder besser ging, bemerkt die Influencerin dann, dass ihr teures Cartier-Armband gestohlen wurde. Doch es kommt noch schlimmer…

Denn scheinbar wurde auch die SIM-Karte aus ihrem Handy entfernt. Was die Täter weiter mit ihr vorhatten, kann der Reality-Star nur erahnen. Vanessa bekräftigt: „Und das, was mir am meisten Angst macht ist: Ich glaube einfach fest daran, dass diese gestörten Menschen, die uns das angetan haben, ganz andere Absichten mit uns hatten.“ Ihr Partner und weitere Freunde waren zum Glück sofort zur Stelle und brachten die Freundinnen nach Hause. Am nächsten Tag begab sich Vanessa in ein Krankenhaus, in dem die Gabe von K.o.-Tropfen bestätigt wurden.

Aufgelöst beendet der „Sommerhaus“-Star sein Video mit den Worten: „Ich bin einfach dankbar, dass wir in diesem Albtraum noch so viel Glück im Unglück hatten, dass uns körperlich nicht noch was Schlimmeres passiert ist.“ Jetzt möchte Vanessa ihre Fans warnen, damit diese in Zukunft keine ähnliche Situation durchleben müssen.