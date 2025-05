„Let‘s Dance“-Star offenbart – „Ich bin mental am Ende“

Am Freitagabend (30. Mai 2025) erwartet die Tanzfans mit der großen „Let‘s Dance“-Profichallenge noch der krönende Abschluss der 18. RTL-Staffel.

Klar, dass die Profis da noch einmal alles geben. Sie versuchen in den hitzigen Tanzduellen unvergessliche Performances abzuliefern und das Publikum magisch zu verzaubern. Mit dabei sind ganz neue Tanzkombinationen, die so manchen Fan überraschen werden.

Wer tanzt mit wem? Und wie geht es manchen Stars eigentlich aktuell?

„Let‘s Dance“: DIESE Profis tanzen miteinander

Beim spektakulären Showdown müssen sich die „Let‘s Dance“-Zuschauer auf ganz neue und besondere Kombinationen einstellen.

So werden Christina Hänni und Sergiu Maruster, Mariia Maksina und Evgeny Vinokurov, Isabel Edvardsson und Paul Lorenz, Ekaterina Leonova und Valentin Lusin, Renata Lusin und Alexandru Ionel, Patricija Ionel und Mika Tatarkin, Katja Kalugina und Vadim Garbuzov, Anastasia Maruster und Zsolt Sándor Cseke sowie Kathrin Menzinger und Christian Polanc miteinander tanzen.

Fest steht: Es kann nur ein Siegerpaar geben! Außerdem tritt es ein sehr starkes Erbe an. Im vergangenen Jahr setzten Massimo Sinató und Valentin Lusin ein Ausrufezeichen und begeisterten sowohl die Jury als auch zahlreichen „Let‘s Dance“-Fans.

Zwei Profitänzer geben ehrliche Einblicke in ihr Innerstes

Zitternde Beine? Nervenflattern? Damit haben die renommierten Profis wohl eher wenig zu kämpfen. Viel mehr macht manchen von ihnen etwas ganz anderes zu schaffen. So offenbarte Alexandru Ionel in seiner Instagram-Story: „Ich bin mental am Ende. Das ist Leben am Limit. Die Profi-Challenge ist auf jeden Fall eine harte Nuss.“

Und auch seiner Ehefrau Patricija Ionel geht es ähnlich. Sie verriet: „Ich fühle meine Beine nicht, ich fühle meine Arme nicht.“ Der „Let‘s Dance“-Star teilt das gleiche Schicksal wie ihre Kolleginnen Ekaterina Leonova und Anastasia Maruster: alle drei Damen tanzten noch am vergangenen Freitag mit ihren prominenten Partnern um den Tanzpokal.

Schlussendlich bleibt es spannend: Wird ihnen all die Routine, das harte Training und die Wettkampfpraxis in die Karten spielen? Oder gehen sie am Ende doch geschwächt in den Showdown? Am Freitagabend (30. Mai 2025) liefert die große „Let’s Dance“-Profichallenge die Antworten.