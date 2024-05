„Sommerhaus der Stars“: Ex-Kandidatin ätzt über neuen Cast – „Lame“

In der Welt des Reality-TV gibt es ein Format, das wohl kaum jemanden kalt lässt: das „Sommerhaus der Stars“. Nachdem kürzlich die ersten prominenten Paare für den Einzug bekannt gegeben wurden, bricht unter den gespannten Fans eine wahre Hysterie aus. Und natürlich darf eine gewisse Dame, die in der vorherigen Staffel für gehörig Aufsehen sorgte, nicht fehlen.

„Sommerhaus der Stars“: Cast sorgt für Unmut

Noch herrscht Ruhe auf dem Bauernhof Barlo in Bochholt. Doch schon bald wird das Drama von acht Promipaaren die Mauern des „Sommerhauses der Stars“ erfüllen. Obwohl sich die Zuschauer noch einige Monate gedulden müssen, bis die TV-Ausstrahlung beginnt, wurde kürzlich das Ensemble für den Ersteinzug enthüllt. Doch nicht jeder ist von der Auswahl begeistert. So mischt sich auch Reality-Star Walentina Doronina mit ihren Kommentaren ein und kritisiert die neuen Teilnehmer. „Lame“, ätzt sie unter dem Instagram-Post.

Die Reality-TV-Königin, die in verschiedenen Formaten bereits für reichlich Wirbel gesorgt hat, zog 2023 selbst mit ihrem Verlobten Can Kaplan in das „Sommerhaus der Stars“ ein. Dabei eskalierte ein Streit zwischen Walentinas Partner und dem Kandidaten Gigi Birofio.

Sie fehlen im „Sommerhaus der Stars“

Gigi wurde handgreiflich, verpasste Can eine Ohrfeige und traf dabei Walentina. Als Reaktion darauf zog RTL die Notbremse: „Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz“, hieß es in einer damaligen Stellungnahme. Sowohl Walentina als auch Gigi mussten das Format zusammen mit ihren jeweiligen Partnern verlassen.

Zu den neuen acht Promipaaren im „Sommerhaus der Stars“ gehören unter anderem Schauspieler Raúl Richter und Vanessa Schmitt, Reality-Icon Sam Dylan und Rafi Rachek sowie das Model Theresia Fischer und ihr Partner Stefan Kleiser. Übrigens: Walentina hätte sich gewünscht, dass Rapper Capital Bra und Bushido oder das Mitglied der Abou-Chaker-Bande, Arafat, teilnehmen würden.