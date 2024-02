Das ist Designerin Sarah Kern

Sarah Kern ist als Designerin und Model bekannt. Ihren Erfolg, oder eher Misserfolg, hat sie größten Teils Ex-Mann Otto Kern zu verdanken. Er brachte sie auf die roten Teppiche der Glamour-Welt. Lange Zeit war es still um die Unternehmerin. Erst mit der Dschungelcamp-Teilnahme 2024 verschlug es sie wieder in die Öffentlichkeit. Was sie zurück vor die Kamera brachte und wie es privat bei ihr aussieht, erfährst du hier.

Steckbrief

Name : Sarah Kathrin Kern (geb. Reismann)

: Sarah Kathrin Kern (geb. Reismann) Geburtsjahr : 1968

: 1968 Wohnort : Köln, Malta

: Köln, Malta Beruf : Designerin, Unternehmerin und Model

: Designerin, Unternehmerin und Model Beziehungsstatus : Vergeben

: Vergeben Instagram: sarahkern_official

Sarah Kern hat deutsche und dänische Wurzeln. Kreativität wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Ihre Mutter ist Textilingenieurin, ihr Vater Architekt. Das bekannteste Familienmitglied ist ihr Großvater Helge Rasmussen, ein dänischer Maler. Sarah Kern startete mit 16 Jahren ihre Modelkarriere. Sie lief auf Laufstegen in Mailand und Paris und war auch als Fotomodel aktiv.

Sarah Kerns TV-Auftritte

Oftmals hat sich die Designerin gegen TV-Auftritte ausgesprochen. Vor allem in Formaten wie „Promi Big Brother“ von Sat.1 und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ von RTL schwor sie sich, nicht teilzunehmen. Überraschung! Genau das sind die Formate, in denen man Sarah Kern zu Gesicht bekam. Passend zur Modekarriere nahm sie auch bei „Promi Shopping Queen“ von Vox teil, wo sie mit ihrem Jumpsuit-Look sogar den ersten Platz belegte. Bei „Promi Big Brother“ belegte Sarah Kern den achten Platz. Im Dschungelcamp rechte es bei Sarah Kern nur für Platz elf.

Jahr TV-Sendung 2007 Verbotene Liebe 2015 Promi Shopping Queen 2017 Promi Big Brother 2024 Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Sarah Kerns TV-Auftritte in der Tabelle.

Sarah Kern in der Mode- und Modelszene

Im Jahr 2000 zog Sarah Kern blank – und zwar für den Playboy. Passend zum Sendestart von „Ich bin ein Star – Hol mich hier raus!“ feierte die Dschungelcamp-Kandidatin ein Comeback und lichtete sich nochmal für den Playboy ab. 2002 schlug sie nämlich einen anderen Weg in die Modewelt ein. Nicht der Catwalk oder die Kamera, sondern die Gründung einer eigenen Modemarke sollte sie zum Erfolg bringen.

Hierzu schloss sich die Unternehmerin 2002 mit Martin Neumeier zusammen und kreierte ihre eigene Kollektion, die über Versandhandel und das Fernsehen verkauft wurde. Im Jahr 2006 erweiterte Sarah Kern ihr Sortiment und wurde zur Schmuckdesignerin. Gemeinsam mit Neumeier gründete sie 2006 dann die Sarah Kern GmbH. Die Modemarke war allerdings nicht wirklich erfolgreich. 2018 meldete die Unternehmerin Insolvenz an und zog aus steuerlichen Gründen nach Malta.

DARUM ist Sarah Kern eine Dame

Die rich Bitch von früher bin ich lange nicht mehr! Sarah Kern

2024 scheint die Unternehmerin im kompletten Gegensatz zu ihrem früheren Ich zu leben. Keine roten Teppiche mehr, kein Auto und auch kein Rampenlicht mehr. Stattdessen unternimmt sie gerne Spaziergänge mit ihrem Hund – die Designertasche darf dabei trotzdem nicht fehlen! So ganz angefreundet mit der Bodenständigkeit hat sich die Schmuckdesignerin nicht. Wie auch? Im Oktober 2021 wurde Sarah Kern in den Rang einer Dame gehoben. Ihr wurde der Ehrentitel „Dame of Magistral Grace“ verliehen. 2022 kam es dann zum Ritterschlag. Und zwar in der Kirche Santa Maria in Rom. Den Ritterschlag erhielt die Schmuckdesignerin von einem der ältesten Ritterorden der Welt.

Die Unternehmerin behauptet von sich selbst, ritterliches Blut würde in ihren Adern fließen und sie wäre von edler Abstammung. Schließlich hat ihre Familie auch ein eigenes Wappen! Den Ehrentitel führt sie darum explizit in ihrer Instagram-Beschreibung auf. Im Dschungelcamp ging es der Designerin trotzdem darum, den Zuschauern zu beweisen, dass sie auch anders kann als früher. Dort offenbarte sie ihre spirituelle Ader. Denn zur Glitzerwelt gehört Sarah Kern nicht mehr.

Liebesleben der Designerin

Mit SO VIELEN Männern war Sarah Kern schon verheiratet. Foto: Imago / Lindenthaler

Sarah Reismann lernte Otto Kern bei einer Modeschau in Paris kennen. Otto Kern, Modemacher und Designer, lernte Sara Reismann lieben und wenig später läuteten die Hochzeitsglocken. Sarah Kern war von 1995 bis 1999 mit Modemacher Otto Kern verheiratet. Zusammen hat das Paar einen Sohn namens Oliver. Deutlich später, im Jahr 2008, heiratete die Unternehmerin Goran Munizaba. Ihr gemeinsamer Sohn Romeo kam 2007 zur Welt. Schon 2010 wurde allerdings die Scheidung besiegelt. Eine weitere flüchtige Ehe folgte. Und zwar nachdem die Unternehmerin nach Malta auswanderte. Die Insel versprach einen kompletten Neuanfang: finanziell, beruflich und in der Liebe.

Dort lernte Sarah Kern den einheimischen Geschäftsmann Matthew Cardona kennen, den sie 2020 bei einer Blitzhochzeit zum Ehemann nahm. Nach nur wenigen Monaten Ehe war Schluss. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihre eigene Biografie. Kurz danach lernte die Unternehmerin Tobias Pankow kennen, einen Unternehmensberater aus Berlin. Auch bei diesem Paar endete das Liebesglück nach einigen Monaten. 2022 verkündete die Designerin das Liebescomeback zum 17 Jahre jüngeren Partner. Wegen der Distanz handelt es sich um eine Fernbeziehung. Doch wie Schmuckdesignerin verkündete, sei sie ohnehin nicht an einem Zusammenleben oder einer weiteren Hochzeit interessiert. Kein Wunder!

