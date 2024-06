Eklat beim „Sommerhaus der Stars“: SIE will nun „Anzeige erstatten“

Kaum sind die Dreharbeiten der aktuellen „Sommerhaus der Stars“-Staffel abgeschlossen, nimmt das Drama bereits im Vorfeld seinen Lauf.

Zwar ist die letzte Klappe gefallen und die Sieger sind erkoren – doch müssen sich Fans der RTL-Show noch in Geduld üben. Wie jedes Jahr wird die Werbetrommel für die kommende „Sommerhaus“-Staffel nicht vom Sender, sondern von den Teilnehmenden höchstpersönlich gerührt. Ihr Versprechen: Mehr Geschrei, mehr Action und viel mehr Tränen!

„Sommerhaus der Stars“: Es hagelt Anzeigen

Ganze zweieinhalb Wochen verbringen Deutschlands bekannteste Krawall-Paare unter einem Dach. Explosionen vorprogrammiert! Nachdem die Dreharbeiten für die diesjährige Staffel erfolgreich beendet wurden, gibt es bereits einige Details zum kommenden TV-Spektakel. „Das wird wild und die krasseste Staffel“, verspricht der diesjährige Teilnehmer Umut Tekin (27) auf Instagram. Dabei gehen andere Kandidaten noch weiter.

Reality-Star Sam Dylan (33) spielt sogar auf einen vorzeitigen Rauswurf an. „Es gibt immer Menschen, die sind nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern auch viel schlimmer eine Gefahr für andere!“, wettert Dylan auf Instagram, „Und werden deshalb auch zurecht sofort entfernt! Das, was im letzten Jahr im Sommerhaus war, war im Vergleich zu diesem Jahr sehr entspannt. Das, was da passiert ist, gab es so noch nie. Ich bin so froh, dass es in jedem Format Securitys gibt, denn es gibt so viele kranke Menschen, die unberechenbar sind.“

Auch Ex-„GNTM“-Star Tessa Bergmeier (34) findet deutliche Worte über ihren All-Inclusive-Urlaub: „Eigentlich brauche ich jetzt erstmal mindestens drölf Jahre Therapie, um das alles zu verarbeiten.“ Dabei legt das It-Girl auf Instagram nach: „Wahnsinnig krass, was ich erlebt habe und wie Menschen sein können. Und ich bin mir sicher, dass ich auch Anzeige gegen ein paar Menschen erstatten werde. Weil man muss sich nicht alles gefallen lassen.“

„Das Sommerhaus der Stars“ wird voraussichtlich wie gewohnt im September/Oktober auf RTL ausgestrahlt.