„Sommerhaus der Stars“: RTL lässt Bombe platzen – DIESE Promi-Paare ziehen ein

RTL meldet sich auch dieses Jahr wieder mit dem beliebten Format „Sommerhaus der Stars“ zurück. Zwar wird die Ausstrahlung erst im Spätsommer erfolgen, doch schon jetzt stehen die Kandidaten für den Ersteinzug fest.

Darunter lassen sich einige bekannte Reality-TV-Persönlichkeiten ausfindig machen, wie der Sender am Mittwochabend (15. Mai) bekanntgibt.

„Sommerhaus der Stars“: Das Raten hat ein Ende

Noch ist es still auf dem Bauernhof Barlo in Bochholt in NRW. Doch in wenigen Monaten erfüllt das Drama von acht Promipaaren wieder die Gebäudemauern im „Sommerhaus der Stars.“

Nachdem die Gerüchteküche schon um die Teilnahme mehrerer Promis brodelte, bestätigt RTL jetzt den Einzug folgender Stars:

Schauspieler Raúl Richter und Vanessa Schmitt

TV-Sternchen Alessia Herren und Partner Can

Model und Influencerin Tessa Bergmeier und Freund Jakob

Designerin Sarah Kern und Tobias Pankow

Reality-Icon Sam Dylan und Rafi Rachek

Model Theresia Fischer (31) und Stefan Kleiser

Reality-Personality Gloria Glumac und Freund Michael

Influencer und Herzensbrecher Umut Tekin und Emma Fernlund

+++RTL-Star Antonia Hemmer erlebt Schlimmes: „Ich fahre gerade zur Polizei“+++

Damit bewahrheitet sich die mutmaßliche Teilnahme von Reality-TV-Stars Sam Dylan und Rafi Rachek und dem jungen Paar Umut Tekin und Emma Fernlund. Währenddessen wurden die Spekulationen über den ehemaligen Bachelor Oliver Sanne und seine Verlobte Jill Rock als unbegründet entlarvt. Eine Überraschung.

Da jedoch immer wieder Kandidaten nachträglich in das RTL-Format kommen, ist ein späterer Einzug denkbar.

Bald dürfen sich Zuschauer wieder fragen, welches prominente Paar erfolgreich allen Widrigkeiten im „Sommerhaus der Stars“ trotzt. Welche unerwarteten Allianzen sich bilden und welche aberwitzigen Streitereien entstehen. Alle Fans müssen sich noch bis Spätsommer gedulden, um Antworten zu erhalten.