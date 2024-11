„Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen: Nur bei einer Frage sind sich alle einig

Großer Frust und Enttäuschung machte sich bei vielen RTL+-Nutzern und Sommerhaus-Fans vergangene Woche breit. Sie fieberten im Vorfeld dem Wiedersehen der Teilnehmer der diesjährigen Staffel entgegen und wurden von RTL durch die Verschiebung bei RTL+ um eine Woche auf die Folter gespannt.

Diese enttäuschende Wartezeit ist jetzt glücklicherweise vorbei. So wird am Dienstag (26. November) das Wiedersehen parallel bei RTL+ und im linearen TV-Programm ausgestrahlt. Den Fans steht dabei einiges bevor: Wer dachte, dass den Lachmomenten und den hitzigen Streitereien der Kandidaten durch den Abschluss der Staffel ein Ende gesetzt wurde, wird ein unterhaltsames Wunder erleben.

„Sommerhaus der Stars“: Das Beste kommt zum Schluss

Ohne zu viel zu verraten, macht der Sender jetzt durch einen Instagrampost darauf aufmerksam. In einem Video werden die Kandidatenpärchen befragt, welche Kandidaten bei ihren Aufenthalten im Sommerhaus „am normalsten“ waren.

Für viele ist die Antwort klar. So wählen sie sich selbst als das normalste Paar. Auffällig ist ebenfalls, dass Oliver Sanne (38) und Freundin Jil Rock (32) für viele Mitstreiter einen relativ harmlosen Eindruck hinterlassen haben.

Die alles entscheidenden Fragen lauten aber: Wird sich die zermürbende Wartezeit für die Fans denn auszahlen? Was erwartet sie am Dienstagabend?

Unklar. Dafür sind aber pure Unterhaltung und Streitereien unter der Gürtellinie garantiert! So stark, dass sogar RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (60) an ihre Grenzen geraten ist. Kandidat Sam Dylan (33) spoilert: „Die Frauke war richtig genervt. Ich glaube, so ein schlimmes Wiedersehen hatte sie noch nie.“ Wenn das kein Grund ist, sich den Dienstagabend freizuhalten…