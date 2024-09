„Das Sommerhaus der Stars“: Drama bei RTL! „Er ist ein Mörder“ – Jetzt schaltet sich ein Anwalt ein

Dass es im „Sommerhaus der Stars“ heiß und hitzig zugeht, ist seit Beginn des Formats im Jahr 2016 nichts Neues. So gab es in der Vergangenheit bereits körperliche Auseinandersetzungen, ein Spuck-Fiasko und Tränen, mit denen man einen ganzen Pool füllen könnte.

In diesem Jahr liegt das Zoff-Potential in der RTL-Sendung ebenfalls hoch. Hauptakteure sind diesmal unter anderem Ex-GNTM-Sternchen Tessa Bergemeier und Sarah Kerns Partner Tobias Pankow (die beiden sind mittlerweile allerdings wieder getrennt). Tessa ist bekennende Veganerin, Tobias Hobby-Jäger. Eine Kombi, die im „Sommerhaus der Stars“ nur für Furore sorgen kann. Und auch danach noch.

Denn offenbar wurde jetzt sogar ein Anwalt eingeschaltet.

„Das Sommerhaus der Stars“: Fiasko bei RTL

In Folge 3 der aktuellen „Sommerhaus“-Staffel, die bereits am Dienstag (24.09.) in der Mediathek auf RTL+ ausgestrahlt wird, nimmt das Thema überhand. Tobias‘ Ansicht nach übertreibt es Tessa damit, ihre vegane Esskultur vor laufender Kamera zu thematisieren. So spricht das einstige Model stets davon, wie schlimm es sei, Fleisch zu essen. Für Jäger Tobias ist das zu viel des Guten.

Im Teaser der neuen Episode sagt er ganz klar: „Radikale haben im Fernsehen nichts zu suchen.“ Wütend ist er deshalb auch, weil seine Kontrahentin in die Kamera sagt: „Er ist ein Mörder, das weiß er auch.“ Schon am Ende der zweiten Folge lässt Tessa bei der Stimmenvergabe in Richtung Tobias den Satz vom Tisch: „Dein Hobby ist es, zu morden.“

Für Sarah Kerns (Ex!)-Freund ein absolutes No Go. Er erwidert: „Dass man jemanden als Mörder bezeichnet…, was im normalen Leben strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.“ Genau solche Konsequenzen drohen nun anscheinend auch Tessa in der Realität.

„Das Sommerhaus der Stars“: Anwalt schreitet ein

Wie der „Berliner Kurier“ schreibt, soll die „Sommerhaus der Stars“-Veganerin eigenen Angaben nach eine Unterlassungserklärung von Tobias erhalten haben. „Ich habe so eine richtig nettes, lustiges Comedy-Schreiben von einem Herrn Tobias Pankow und seinen Anwält:innen – ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, ehrlich gesagt. Und für mich liest sich das erneut wie reinste Satire.“

Wie und ob Tessa Bergemeier auf das Schreiben reagiert hat, ist bislang nicht bekannt.

Nur wenige Stunden vor der Ausstrahlung der dritten Folge äußert sich Tessa im Netz allerdings erneut zu diesem Thema. So postet sie in ihrer Instagram-Story:

„Meine Güte, steh doch dazu, wenn du Bambis und Füchse erlegst. Meine Ausdrücke unterscheiden sich in der Wortwahl – trotzdem meinen wir dasselbe. Du empfindest dich als Jäger, ich empfinde dich mit meinem Background als Mörder.“

Reagiert hat „Sommerhaus“-Kandidat Tobias auf diese Worte bislang nicht.