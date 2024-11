„Sommerhaus der Stars“: Drama eskaliert – DAS gab es im TV nicht zu sehen

Im „Sommerhaus der Stars“ fliegen nicht nur die Fetzen, sondern auch die ganz dicken Vorwürfe! RTL-Star Sam Dylan (33) erhebt schwere Anschuldigungen gegen seine Mitstreiter – und das Ende der Show wird dadurch alles andere als ein harmonisches Happy End. Vorab gibt es einen kleinen Spoileralarm!

Im großen Finale der Realityshow eskaliert die letzte Nominierung komplett. Sam Dylan lässt seine Instagram-Fans hinter die Kulissen blicken und enthüllt: „Es wurden homophobe Aussagen weggeschnitten.“ Der Influencer ist fassungslos und erklärt, dass solche Äußerungen eigentlich sofort zum Rauswurf führen müssten. Doch warum sind sie nicht im TV zu sehen?

Im „Sommerhaus der Stars“ knallt es gewaltig

Auch Denise Hersing nimmt kein Blatt vor den Mund und gibt in ihrer Story preis, was wirklich passiert ist. Mit dabei: Beleidigungen unter der Gürtellinie und ein hitziger Austausch, bei dem Alessia Herren, Lorik Bunjaku und Can eine unrühmliche Rolle spielen. Denise wurde mehrfach als „Hund“ beschimpft, und als Lorik sich einmischte, hagelte es homophobe Schimpfwörter. Sam und sein Partner Rafi Rachek griffen ein, doch die Wortgefechte endeten in einem Chaos aus Beleidigungen.

Denise macht im Nachhinein klar: „Es geht halt einfach gar nicht, sich homophob zu äußern – allgemein nicht und erst recht nicht im Fernsehen.“ Klare Worte, die hoffentlich bei allen Beteiligten nachhallen. Im Gespräch mit „Promiflash“ betont Sam, dass er und Rafi stolz darauf sind, wie sie sich im Sommerhaus präsentiert haben. Ganz im Gegensatz zu anderen Paaren, die sich gegenseitig mit Kraftausdrücken bombardieren.

„Rafi sagt zwar auch manchmal Kraftwörter, aber wir sprechen nicht miteinander wie eine Alessia mit ihrem Freund oder wie Umut und Emma“, berichtet Sam.